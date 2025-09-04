Animal Has Blue Blood: इन 4 जानवरों की रगों में दौड़ता है नीला खून, अंदर की बात जान चकरा जाएगा माथा

Blue Blood Animals: आप जब भी खून के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से रंग का ख्याल आता है। इसमें कोई शक नहीं कि सबके दिमाग में लाल रंग का ही ख्याल आता है। अगर हम कहें कि कुछ जानवरों का खून लाल नहीं नीला होता है तो क्या आप भरोसा करेंगे। चलिए आज हम आपको ऐसे कुछ जानवरों के बारे में बताते हैं। जिनका खून लाल नहीं नीला होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि इंसानों और ज्यादातर जीवों का खून लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका खून लाल नहीं बल्कि नीला होता है। आइए एक-एक करके उन जानवरों के बारे में जानते हैं।

क्या है इसके पीछे की वजह? (What is the reason behind this?)

ये जीव ऑक्सीजन (Oxygen) के लिए हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) का नहीं, बल्कि एक अन्य प्रोटीन हीमोसायनिन (Protein Hemocyanin) का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रोटीन तांबे पर आधारित होता है, जबकि हीमोग्लोबिन लोहे पर आधारित होता है। हीमोसायनिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसका रंग नीला हो जाता है। यही वजह है कि इन जानवरों का खून नीला दिखाई देता है। सबसे मशहूर नाम घोड़े की नाल के आकार वाले केकड़े यानी हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe Crab) का है। इस प्राचीन समुद्री जीव का खून गहरे नीले रंग का होता है।

केकड़े की खून होती है बेहद कीमती (Crab’s blood is very valuable)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस केकड़े (Crabs) के खून को चिकित्सा जगत में बहुत कीमती माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करने में मदद करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक नई दवाओं और टीकों के परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश जैसे समुद्री जीवों का खून भी नीला होता है। इन सभी जीवों के खून में हीमोसायनिन पाया जाता है, जो ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले पानी में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है।

क्यों होता है नीला रक्त? (Why is the blood blue?)

नीला रक्त एक रोचक प्राकृतिक घटना ही नहीं है, बल्कि इसका जीवों के जीवन और उनके पर्यावरण से सीधा संबंध है। समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे वातावरण में, तांबे पर आधारित हीमोसायनिन शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से पहुंचाने में सक्षम होता है। यही कारण है कि ये जीव लाखों सालों से समुद्र में जीवित हैं। मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जिसमें आयरन होता है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त का रंग लाल कर देता है।