गालियां, सन्यास और एक दुल्हन के कई पति: भारतीय शादियों की वो 5 परंपराएं जो आपको हैरान कर देंगी

भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, जहां कदम-कदम पर खान-पान, भाषा, रीति-रिवाज और त्यौहार बदल जाते हैं. यहां शादी भी किसी बड़े उत्सव की तरह सेलिब्रेट की जाती है. भारत की शादियों में रस्में और रीति-रिवाज इतने अनोखे और अजीब हैं कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन रस्मों में कहीं दूल्हे के जूते चुराए जाते हैं तो कहीं दूल्हे पक्ष को गालियां तक दी जाती हैं और ये सब भारत की शादियों में होता है. जानें क्यों निभाई जाती हैं ऐसी रस्में

बहु पति प्रथा

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आज भी कई परिवार पांडवों की परंपरा का पालन करते हैं. यहां आज भी महिला द्रौपदी की तरह एक ही घर के कई भाईयों से शादी करती है. ऐसा प्रॉपर्टी के बंटवारे को रोकने और कम संसाधनों वाले पहाड़ी इलाकों में परिवार को एकजुट रखने के लिए किया जाता है

टमाटरों से स्वागत

उत्तर प्रदेश के सरसावल में दूल्हे और बारातियों का स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि टमाटरों से किया जाता है. लोगों का ऐसा मानना है कि जो रिश्ता नफरत और शोर-शराबे से शुरू हो, वो समय के साथ गहरे प्यार में बदल जाता है.

गारी रस्म

यूपी और बिहार के कई हिस्सों में गारी रस्म की जाती है, जहां दुल्हन पक्ष की महिलाएं दूल्हे और उसके परिवार को मजाकिया लहजे में गीत गाकर गालियां देती हैं. इसके पीछे मान्यता है कि दोनों परिवारों के बीच हंसी-मजाक से हिचक कम हो जाती है और दूल्हे पक्ष का ईगो कंट्रोल रहता है.

काशी यात्रा

कभी सुना है शादी के तुरंत बाद सन्यास पर जाना पड़ जाए. जी हां. ऐसा तमिल ब्राह्मण शादियों में होता है, जिसे ‘काशी यात्रा’ रस्म कहते हैं. इसमें दूल्हा अचानक शादी छोड़ संन्यासी बनने की एक्टिंग करता है और हाथ में छड़ी-छाता लेकर काशी जाने के लिए निकल जाता है. दूल्हे को रोकने के लिए दुल्हन के पिता पीछे-पीछे जाते हैं और गृहस्थ जीवन के फायदे समझाकर शादी के लिए राजी कर लेते हैं.

मछली छोड़ना

आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दूल्हा-दुल्हन एक बर्तन में जिंदा मछली छोड़ते हैं. ये मणिपुर के मैतेई समुदाय की रस्म है, जहां शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन एक साथ दो मछली पानी में छोड़ते हैं. यदि मछलियां साथ तैरती हैं तो इसे शुभ संकेत मानते हैं.

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