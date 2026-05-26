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43°C की भयंकर गर्मी में प्लेटफॉर्म पर बरसी ‘नन्हीं बूंदों की फुहार’! Railways का ये अनोखा कूलिंग जुगाड़ देख यात्री बोले- यहीं है शिमला!

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए फव्वारे लगाए गए हैं. लू से बचाने की ये तकनीक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By: Kajal Jain | Published: May 26, 2026 4:51:15 PM IST

43°C की भयंकर गर्मी में प्लेटफॉर्म पर बरसी 'नन्हीं बूंदों की फुहार'! Railways का ये अनोखा कूलिंग जुगाड़ देख यात्री बोले- यहीं है शिमला!
43°C की भयंकर गर्मी में प्लेटफॉर्म पर बरसी 'नन्हीं बूंदों की फुहार'! Railways का ये अनोखा कूलिंग जुगाड़ देख यात्री बोले- यहीं है शिमला!


सोशल मीडिया पर गर्मी से बचने के जुगाड़ की वीडियोज ने खूब तहलका मचाया हुआ है. जो लोग 48°C की गर्मी से बचने के लिए एसी-कूलर अफॉर्ड नहीं कर सकते वो तमाम जुगाड़ों को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक अनोखी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए फव्वारे लगा दिए गए हैं. जी हां. ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खूब तारीफें हो रही हैं.

गर्मी से बचा रहे पानी के फव्वारे

वायरल वीडियो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म का बताया जा रहा है, जहां यात्रियों को 43°C की भीषम गर्मी और लू से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने छतों पर हल्की फुहार छोड़ने वाले पानी के स्प्रिंकलर्स लगाए हैं. ये व्यवस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने प्लेटफार्म नंबर 1 पर चालू की है. 

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क्या है ये तकनीक?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्प्रिंकलर तकनीक का इस्तेमाल खेती में सिंचाई के लिए किया जाता है. इस तकनीक से पानी की बर्बादी कम होती है. अब यही तकनीक बिलालपुर स्टेशन पर इस्तेमाल की गई है, जिसमें पानी की छोटी-छोटी बूंदे हवा के बहाव के साथ यात्रियों को ठंडक का अहसास करा रही है. इस तरह से गर्म वातावरण भी आरामदायक हो जाता है.

सोशल मीडिया पर हो रही तरीफ

बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ऐसे तमाम वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने बताया कि ये रायपुर और बिलासपुर दोनों स्टेसन पर 3-4 सालों से चल रहा है. एक यूजर ने फव्वारे लगाने के बजाए पेड़-पौधे लगाने की सलाह दी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके.

इस व्यवस्था को लेकर रेलवे अधिकारी ने बताया कि ये कूलिंग सिस्टम बेसिकली भीड़भाड़  वाले प्लेटफॉर्म एरिया में यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाता है. इसके अलावा, यात्रियों को ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- तमाशा बन गया प्यार! महिलाओं ने नोंच डाले बाल, फिर भी एक-दूजे में खोया रहा ये कपल; वीडियो देख भड़के लोग

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Heatwave Solutionsocial mediasocial media viral videoSummer 2026Viral News
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