43°C की भयंकर गर्मी में प्लेटफॉर्म पर बरसी ‘नन्हीं बूंदों की फुहार’! Railways का ये अनोखा कूलिंग जुगाड़ देख यात्री बोले- यहीं है शिमला!

सोशल मीडिया पर गर्मी से बचने के जुगाड़ की वीडियोज ने खूब तहलका मचाया हुआ है. जो लोग 48°C की गर्मी से बचने के लिए एसी-कूलर अफॉर्ड नहीं कर सकते वो तमाम जुगाड़ों को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक अनोखी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए फव्वारे लगा दिए गए हैं. जी हां. ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खूब तारीफें हो रही हैं.

गर्मी से बचा रहे पानी के फव्वारे

वायरल वीडियो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म का बताया जा रहा है, जहां यात्रियों को 43°C की भीषम गर्मी और लू से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने छतों पर हल्की फुहार छोड़ने वाले पानी के स्प्रिंकलर्स लगाए हैं. ये व्यवस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने प्लेटफार्म नंबर 1 पर चालू की है.

क्या है ये तकनीक?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्प्रिंकलर तकनीक का इस्तेमाल खेती में सिंचाई के लिए किया जाता है. इस तकनीक से पानी की बर्बादी कम होती है. अब यही तकनीक बिलालपुर स्टेशन पर इस्तेमाल की गई है, जिसमें पानी की छोटी-छोटी बूंदे हवा के बहाव के साथ यात्रियों को ठंडक का अहसास करा रही है. इस तरह से गर्म वातावरण भी आरामदायक हो जाता है.

सोशल मीडिया पर हो रही तरीफ

बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ऐसे तमाम वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने बताया कि ये रायपुर और बिलासपुर दोनों स्टेसन पर 3-4 सालों से चल रहा है. एक यूजर ने फव्वारे लगाने के बजाए पेड़-पौधे लगाने की सलाह दी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके.

🚨 Bilaspur railway station sprays water from its roof to cool passengers amid extreme heat. pic.twitter.com/9CbTmiA0H0 — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 23, 2026

इस व्यवस्था को लेकर रेलवे अधिकारी ने बताया कि ये कूलिंग सिस्टम बेसिकली भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म एरिया में यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाता है. इसके अलावा, यात्रियों को ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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