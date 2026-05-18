भाई ये तो ‘हैकर’ निकले! चलती बाइक को बना दिया 3-व्हीलर जुगाड़, सोशल मीडिया पर हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग!

अगर आप भी बाइक लवर हैं और आपको मॉडिफिकेशन का शौक है तो ये वीडियो देखकर आप भी कहेंगे भाई क्या जुगाड़ किया है. इंटरनेट पर कई मिलियन व्यूज बटोरने वाली ये वीडियो देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा. बाइक मॉडिफिकेशन का ऐसा जुगाड़ देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की हंसी नहीं रुक पाई. शुरुआत में वीडियो एक दम नॉर्मल लगेगी, लेकिन जैसे ही फुटेज आगे बढ़ेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बाइक का हैंडल कहां है और बॉडी कहां?

मॉडिफिकेशन का बाप

जाहिर है कि जुगाड़ के नाम पर भारत के लोग सबसे आगे रहते हैं. यहां लोगों को अपने वाहनों मॉडिफिकेशन इतना पंसद है कि चीजें क्या से क्या हो जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप टू व्हीलर बाइक को कुछ सैंकेड के अंदर चलते-चलते 3 व्हीलर में बदलते देख लेंगे.

हैंडल कहीं, बॉडी कहीं

वायरल वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी इस जुगाड़ को देखकर हैरान रह जाता है. शुरुआती फुटेज देखकर आपको भी लगेगा कि एक नॉर्मल बाइक है, जिस पर दो लोग बैठकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती है खुद रिकॉर्ड करने वाला समझ नहीं पाता कि क्या देख लिया. दरअसल, वीडियो में 2 व्हीलर बाइक को 3 व्हीलर जुगाड़ बनाया हुआ है, जिसमें व्यक्ति पालथी मारकर ड्राइविंग कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति आराम से बाइक पर बैठकर गॉसिप कर रहा है.

कैसे किया देसी जुगाड़

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइक का ऑयल टैंक पैरलल टिर्री के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि बॉडी के सहारे एक अन्य पहिया लगाया हुआ है. इस तरह ये वाहन 2 सीटिंग से 4-5 सीटिंग वाला बन गया है. वैसे तो इस तरह के मॉडीफिकेशन अलाउड नहीं होते, लेकिन इंटरनेट पर इस जुगाड़ को खूब सराहना मिल रही है.

इंटरनेट पर मचा तहलका

इंस्टाग्राम पर वायरल इस रील ने यूजर्स को भी होश उड़ा दिए हैं. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी मजाकिया अंदाज में तारीफ कर देता है कि बहुत बढ़िया मॉडीफाई किए हो. ये सुनते ही दोनों बाइकर सवाल खुश हो जाते हैं और आभार व्यक्त करने लगते हैं. वायरल वीडियो पर मजेदार कमेंट भी आए हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा है कि ये तकनीक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, जबकि एक और यूजर ने कमेंट किया है कि दोनों भाई हैकर हैं.

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