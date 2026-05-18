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‘पारले-जी का कर्ज उतार रहे हैं’…मिलिए बिहार के उस किसान से, जिसके इशारों पर नाचती है 24 कुत्तों की ‘कंपनी’

बिहार के इस किसान की डॉग आर्मी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग 24 पालतू कुत्ते अपने मालिक के इशारों में खेत और घर के 24 प्रतिशत काम निपटा देते हैं.

By: Kajal Jain | Published: May 18, 2026 5:38:57 PM IST

'पारले-जी का कर्ज उतार रहे हैं'...मिलिए बिहार के उस किसान से जिसके इशारों पर नाचती है 24 कुत्तों की 'कंपनी'
'पारले-जी का कर्ज उतार रहे हैं'...मिलिए बिहार के उस किसान से जिसके इशारों पर नाचती है 24 कुत्तों की 'कंपनी'


इंटरनेट पर यूंतो न जाने कितनी ही अजीबोंगरीब वीडियो वायरल हो जाती हैं, लेकिन इस बार एक गरीब किसान की स्टोरी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. व्यक्ति बिहार का एक किसान है. वायरल वीडियो में उसके पालतू कुत्ते टीम वर्क के साथ सिंचाई मोटर खींच रहे हैं. अपने एक इंटरव्यू में इस व्यक्ति ने बताया कि ये सभी कुत्ते उसने बचपन से पाले हैं. हाथ बटाने के लिए सारे कुत्ते मालिक के इशारों पर काम करते हैं, जिसके बदले में खाने के लिए चिकन और चावल भी मिलता है. इस वायरल स्टोरी पर लोगों की काफी मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

24 कुत्ते, 24 ड्यूटी

कुत्तों को सबसे वफादार जानवर कहा जाता है. ये घर की सुरक्षा तो करता ही है, अपने मालिक के लिए भी दुश्मनों से भिड़ जाता है, इसलिए लोग घरों में पालतू कुत्ते रखने लगे हैं, लेकिन कभी आपने कुत्तों को बैल और खच्चर की तरह माल ढोते देखा है?

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बेशक आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे. लेकिन बिहार का एक गरीब किसान न सिर्फ 24 कुत्तों को पाल रहा है, बल्कि ये कुत्ते भी बदले में ऐसी बफादारी निभा रहे हैं कि कहने वाले व्यक्ति को दुनिया का सबसे अमीर इंसान कह रहे हैं.

अपने आप काम में लग जाते हैं 

एक वायरल इंटरव्यू में व्यक्ति बताता है कि उसको कुत्ते रखने का बचपन से ही शौक है. वो खुद से कुत्तों को काम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि सारे पालतू अपने मालिक के साथ मजदूरी में जुट जाते हैं. व्यक्ति बताता है कि खेतों में मोटर ले जाने का काम हो या किसी सामान को उठाना हो, कुत्ते अपने आप मालिक को जता देते हैं कि वो काम करना चाहते हैं या सामान ढ़ोना चाहते हैं.

70% मेहनत करते हैं पालतू 

वायरल वीडियो में व्यक्ति ने बताया कि ये सभी पालतू उसका काम 70 प्रतिशत काम आसान कर देते हैं. हालांकि व्यक्ति कहता है कि उसने सभी पशुओं को ट्रेनिंग दी हुई है. बस एक बार काम समझ में आ जाए तो ये सारे कामों को अपने आप कर लेते हैं.

हाल ही में वायरल वीडियो में कुत्तों को सिंचाई की मोटर छींचते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो पर लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि ‘पारले का कर्ज उतार रहे हैं’, 

जबकि व्यक्ति की तरीफ में लिखा है कि ‘एक बिहारी सौ पर भारी, फिर ये तो 24 हैं’. एक यूजर ने कमेंट किया है कि ‘ये तकनीक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए’. जबकि एख कमेंट आया है कि ‘बिहार के इंसान ही नहीं, कुत्ते भी मेहनती होते हैं’.

ये भी पढ़ें:- यमराज को सीधे चुनौती! ‘नवाबों के शहर’ में चलती स्कूटी पर ‘पालथी’ मारकर बैठा शख्स, लोग बोले- ‘इन्हें जेल भेजो’

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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