इस प्रथा ने लूटी हजारों लड़कियों की इज्जत, कमरे में घुसकर मर्द परिवार की मर्जी से करते हैं ये काम!

Bomena tradition in Bhutan : दुनिया के हर मुल्क में अलग-अलग परंपराएं प्रचलित हैं। जिनमें से कुछ तो काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। शादी के दौरान तो हर देश में कई अलग-अलग तरह की प्रथाएं देखने को मिलती रहती हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान में भी शादी के दौरान कई तरह की प्रथाएं निभाई जाती है। हालांकि अब यह काफी कम हो गई है।

लड़कियों के कमरे में घुस जाते हैं लड़के

भूटान में लड़कियों से शादी करने के लिए लड़के जबरदस्ती उनके कमरे में घुस जाते हैं। इस प्रथा को नाइट हंटिंग (Night Hunting Tradition) भी कहा जाता है। भुटान के स्थानिय लोग इसे बोमेना (Bomena tradition in Bhutan) कहते हैं। यह प्रथा भूटान के पूर्वी और मध्य इलाकों में निभाई जाती है। यह परंपरा काफी विवादित मानी जाती है।

क्या है बोमेना परंपरा?

दरअसल, इस परंपरा के तहत रात के अंधरे में लड़के अपनी पसंदीदा लड़की के कमरे में जाते हैं। लेकिन इससे पहले हर लड़के को लड़कियों से शादी करने की इच्छा के बारे में बताना पड़ता है। वह फिर जिस भी घर में एंट्री लेने वाला होता है, उस रात लड़की अपना कमरा छोड़ अलग कमरे में छिप जाकी है। अगर लड़की के पास अलग कमरा नहीं है, तो वह मां-बाप के सोने के बाद वह अलग कमरे चली जाती है। इसकी जानकारी लड़की के माता-पिता को नहीं होती है। अगर लड़की को लड़का पसंद होता है, तो वह दोनों रातभर संबंध बनाते हैं। सुबह जब लड़के और लड़की पकड़े जाते हैं, तो घरवालें उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन अगर लड़की लड़की को पसंद नहीं है, तो वह शोर मचा देती है। फिर सजा के तौर पर लड़के को उसके खेतों में काम करना होता है।

बढ़ने लगे थे अपराध

इस परंपरा के नाम पर भूटान में काफी अपराध भी होने लगे थे। काफी कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थीं। रेप जैसी घटनाएं भी देश में बढ़ गई थी।

