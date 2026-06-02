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अब रोटी नहीं, भूसे से पेट भरेगा इंसान! मेहमानों के बीच शादी में दिखा ‘भूसा मैन’, जानवरों को भी दे रहा टक्कर

आपने जानवरों को भूसा खाते हुए, तो देखा ही होगा लेकिन क्या आपने किसी इंसान को भूसा खाते हुए देखा है? दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदा ठूंस-ठूंस कर भूसा खाता है.

By: Deepika Pandey | Published: June 2, 2026 5:33:53 PM IST

शादी में आदमी ने खाया भूसा
शादी में आदमी ने खाया भूसा


Viral Funny Video: अब तक आपने गाय, भैंस, बकरी और दूसरे जानवरों को ही मजे से भूसा चबाते देखा होगा. लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान भी भूसा खाने लगे तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यही नज़ारा देखने को मिला है. वीडियो में एक युवक बड़े आराम से भूसा खाता नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।.वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने कहा कि “लगता है भाई ने डाइट प्लान ही बदल दिया!”

इंसान भी खा रहे भूसा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rudhrayadav001 नाम के अकाउंट से एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “अब तक तो लगता था कि भूसा सिर्फ गाय-भैंस और दूसरे जानवर ही खाते हैं, लेकिन आज पता चल गया कि इंसान भी इस मामले में पीछे नहीं हैं!”

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वीडियो में क्या है?

वीडियो में एक युवक हाथ में बड़ा सा बर्तन लिए दिखाई देता है, जो भूसे से भरा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि वह भूसे को ऐसे मजे लेकर खा रहा है, जैसे कोई अपनी पसंदीदा नमकीन या स्नैक्स खा रहा हो. कभी वह भूसे को दबाकर मुंह में डालता है तो कभी बड़े आराम से चबा-चबाकर उसका स्वाद लेता नजर आता है.

मजेदार कमेंट्स कर रहे लोग

वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी शादी या समारोह का नजारा है, जहां यह युवक अपने अनोखे अंदाज से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है, “भाई ने इंसानों और जानवरों के बीच की दीवार ही तोड़ दी!”, तो कोई लिख रहा है, “लगता है शादी के खाने से मन नहीं भरा, इसलिए भूसे पर टूट पड़ा!”

मुट्ठी भर-भरकर मुंह में ठूंसता है भूसा

करीब एक मिनट के इस वीडियो में शख्स एक-दो बार नहीं बल्कि बार-बार भूसा खाता नजर आता है. वह मुट्ठी भर-भरकर भूसा अपने मुंह में ठूंसता है और फिर ऐसे चबा-चबाकर खाता है, मानो कोई स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद ले रहा हो. उसकी इस अनोखी हरकत को देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह मजाक है, कोई चुनौती है या फिर भाई को सच में भूसा इतना पसंद आ गया है!

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