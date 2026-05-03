भारतीय शादी में विदेशी तड़का! अचानक महिलाओं संग ठुमके लगाने लगा फिरंगी, वायरल हो रही वीडियो

Foreign Man Dance in Indian Wedding: हमारे देश में कोई भी फंक्शन हो और वो बिना गाने और डांस के हो, तो मजा नहीं आता. कई बार देखने को मिलता है कि लोग अचानक से गाना और डांस जॉइन कर लेते हैं, जो काफी मनोरंजक हो जाता है. वहीं दुनियाभर के लोग भारतीय कल्चर, गाने और डांस को काफी पसंद भी करते हैं. वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल, कुछ महिलाएं शादी के फंक्शन के दौरान डांस कर रही थीं. इसी बीच एक विदेशी लड़का आकर उनके साथ डांस करने लगता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक देसी शादी में विदेशी शख्स डांस करने लगता है. वो शादी के मौके पर महिलाओं के साथ डांस करने लगता है. विदेशी लड़का बिना किसी शर्म और झिझक के महिलाओं के साथ डांस करता है और ब्लश करता है. वो दिल खोलकर डांस करता है और शादी के पूरे मजे लेता है.

महिलाओं के साथ डांस करता फिरंगी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फिरंगी लड़का महिलाओं के साथ हाथ-पैर फेंकते हुए डांस कर रहा होता है. वो पूरी तरह से मस्ती में डूबा होता है. वो कभी महिलाओं के कदम से कदम मिलाता है, तो कभी म्यूजिक के साथ अपने स्टेप्स जोड़ देता है. वहां उसके साथ डांस कर रही महिलाएं भी हंसते-हंसते उस व्यक्ति का साथ देती हैं और जमकर ठुमके लगाती हैं.

वीडियोज पर जमकर कमेंट्स कर रहे यूजर्स

भारतीय शादी में डांस का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर किया जा रहा है. वहीं यूजर्स इन वीडियोज पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो को कई अकाउंट्स पर लाखों में व्यूज मिल चुके हैं. वहीं तमाम यूजर्स जमकर इन वीडियोज पर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मज़ाकिया अंदाज़ में कमेंट करते हुए लिखा कि भाई को नागिन डांस भी सिखा दो. दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘ऐसे मेहमान मेरे साथ भी शादी में बुलाओ.’ एक यूजर ने लिखा, भारतीय शादियों में जादू होता है और लोग दूर-दूर से यहां खिंचे चले आते हैं.