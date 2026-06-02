Home > अजब गजब न्यूज > भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!

भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!

ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील बनाने पर पूर्णिया की महिला पुलिसकर्मी का सस्पेंशन हुआ था. अब कुछ दिन बाद ही भागलपुर के पुलिसकर्मियों में रील का शौक परवान चढ़ रहा है. यहां महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भूलकर बीच नदी बॉलीवुड गानों पर थिरकती नजर आई

By: Kajal Jain | Published: June 2, 2026 3:26:05 PM IST

भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!
भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!


आजकल सोशल मीडिया की ऐसी हवा चल रही है कि हर कोई रील बनाने की होड़ में लगा है. वायरल होने का क्रेज आम जनता तक तो ठीक ही था, लेकिन अब कानून के रखवाले भी ड्यूटी भूलकर कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं. इस मामले में कुछ दिन पहले ही पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब मिलती-जुलती घटना भागलपुर से सामने आ रही है जहां महिला पुलिसकर्मी नियमों को ताक पर रखकर नाव पर खड़े रील शूट कर रही हैं. वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी बॉलीवुड के गानों पर थिरकती नजर रही हैं. इस घटना ने न सिर्फ पुलिस महकमे में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है.

नियमों को ताक पर रखके बनाई रील

अभी कुछ दिनों पहले ही वर्दी पहनकर रील बनाने के शौक ने पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया था. इतनी बड़ी कार्रवाई को कुछ ही दिन हुए थे कि भागलपुर में ड्यूटी पर तैनात बरारी थाना क्षेत्र की महिला पुलिसकर्मी को SOP का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है.

You Might Be Interested In

जनता बेहाल, पुलिस रील बनाने में मग्म

सोचने वाली बात तो यह है कि वायरल रील को विक्रमशिला सेतु के पास शूट किया गया है. जहां एक ओर कोसी सीमांचल क्षेत्र के लाखों लोग परेशान हो रहे थे. वहां कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संभालने के लिए तैनात बरारी थाना क्षेत्र की पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी संभालने बजाए बॉलीवुड के गानों पर थिरकती नजर आईं.

डीजीपी साहब के सख्त निर्देश

इस घटना के बाद इंटरनेट पर अलग बहस छिड़ गई है. पुलिसकर्मियों पर गिरती गाज के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. सोचने वाली बात तो यह है कि बिहार के डीजीपी की ओर से जारी सख्त निर्देशों के बावजूद पुलिसकर्मियों में नौकरी जाने का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा. 

क्या कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के नियम

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग सभी राज्यों के पुलिस मुख्यालयों ने पुलिसकर्मियों के लिए सख्त ‘सोशल मीडिया पॉलिसी’ लागू की है. नियमों के अनुसार, कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या वर्दी पहनकर रील या वीडियो नहीं बना सकता. इतना ही नहीं, पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों के अंदर भी रील्स शूट करने या वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है. यदि कोई पुलिसकर्मी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो इसे अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन के आदेश दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:- जवानी का पाप… बुढ़ापे में जेल की कालकोठरी! 34 साल बाद आया कोर्ट का वो खौफनाक फैसला, कांप उठा 85 साल का बुजुर्ग!

Tags: Bhagalpur Newsbihar newsbihar police actionsocial mediasocial media viral videoViral Reel
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026
भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!
भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!
भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!
भागलपुर में पुल टूटने से बेहाल थी जनता, वहां ड्यूटी भूलकर बीच नदी डांस कर रही थीं मैडम; भड़के लोग, फिर से सस्पेंड!