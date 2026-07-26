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वफादारी की मिसाल… जीते जी रहा मालिक के साथ, अर्थी तक निभाया साथ… फिर डुग्गू ने भी कह दिया दुनिया को अलविदा

Dog Loyalty: मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रदीप जैन के निधन के बाद उनके पालतू डॉगी 'डुग्गू' ने अंतिम यात्रा के दौरान भी उनका साथ नहीं छोड़ा. अर्थी के पीछे-पीछे चलते हुए डुग्गू की भी मौत हो गई. परिवार ने दोनों का अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि सभा एक साथ आयोजित की. इस भावुक घटना ने इंसान और पालतू के बीच प्रेम और वफादारी की अनोखी मिसाल पेश की.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 6:46:55 PM IST

मालिक की अंतिम यात्रा तक निभाया साथ, फिर डॉगी ने भी तोड़ दिया दम;
मालिक की अंतिम यात्रा तक निभाया साथ, फिर डॉगी ने भी तोड़ दिया दम;


Dog Loyalty: कहते हैं कि सच्ची वफादारी शब्दों की मोहताज नहीं होती, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने से साबित होती है. मध्य प्रदेश के बैतूल से ऐसी ही एक भावुक कहानी सामने आई है, जिसने इंसान और पालतू के रिश्ते की मिसाल पेश की है. यहां एक पालतू डॉगी ने अपने मालिक का साथ सिर्फ उनके जीवनकाल में ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा तक निभाया. इतना ही नहीं, अर्थी के पीछे-पीछे चलते हुए उसने भी दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद परिवार ने मालिक और उसके वफादार साथी दोनों को एक साथ श्रद्धांजलि दी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

15 साल का साथ, जो आखिरी सांस तक नहीं टूटा

यह भावुक कहानी बैतूल निवासी स्वर्गीय प्रदीप जैन और उनके पालतू डॉगी ‘डुग्गू’ की है. परिजनों के मुताबिक, डुग्गू पिछले करीब 15 वर्षों से प्रदीप जैन के साथ था. वह केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य बन चुका था. उसकी दिनचर्या भी अपने मालिक के इर्द-गिर्द ही गुजरती थी और दोनों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता था.

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इलाज के दौरान हुई मालिक की मौत

परिजनों ने बताया कि प्रदीप जैन का भोपाल स्थित एम्स में इलाज चल रहा था. उपचार के दौरान उनका निधन हो गया. इसके बाद उनका पार्थिव शरीर बैतूल लाया गया, जहां परिवार और परिचितों ने अंतिम दर्शन किए.

अर्थी के पीछे-पीछे चलता रहा डुग्गू

जब प्रदीप जैन की अंतिम यात्रा निकाली गई तो डुग्गू भी पूरी यात्रा के दौरान अर्थी के पीछे-पीछे चलता रहा. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वह अपने मालिक से अलग होने को तैयार नहीं था. कुछ दूरी तक चलने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने भी अंतिम सांस ले ली. इस घटना ने अंतिम यात्रा में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया.

मालिक और डॉगी का हुआ एक साथ अंतिम संस्कार

डुग्गू की मौत के बाद परिवार ने उसे भी उसी सम्मान के साथ विदाई दी. प्रदीप जैन और उनके वफादार साथी डुग्गू का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया. परिवार का कहना है कि दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि उन्हें अलग-अलग विदा करना उचित नहीं लगा. रविवार को बैतूल की राधाकृष्ण धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा का माहौल बेहद भावुक रहा. यहां स्वर्गीय प्रदीप जैन के साथ डुग्गू की तस्वीर भी रखी गई. परिवार, रिश्तेदार, मित्र और समाज के लोगों ने दोनों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि डुग्गू केवल एक पालतू डॉगी नहीं था, बल्कि परिवार का अभिन्न सदस्य था, जिसने अपने मालिक का आखिरी पल तक साथ निभाया.

परिजनों ने सुनाई दोनों के रिश्ते की कहानी

प्रदीप जैन के छोटे भाई दिलीप जैन ने बताया कि करीब 15 साल पहले उनके बड़े भाई डुग्गू को घर लेकर आए थे. समय के साथ दोनों के बीच ऐसा अपनापन बन गया कि डुग्गू हर समय उनके साथ ही रहता था. उन्होंने बताया कि भाई की अंतिम यात्रा में भी डुग्गू पीछे-पीछे चलता रहा और उसी दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. यही कारण है कि श्रद्धांजलि सभा में दोनों को एक साथ याद किया गया.

‘डुग्गू हमारे परिवार का हिस्सा था’

रिश्तेदार दीपाली जैन ने बताया कि डुग्गू का  प्रदीप जैन से बेहद गहरा लगाव था. वह उनके साथ ही खाना खाता, उनके साथ ही रहता और हर जगह उनके पीछे-पीछे चलता था. परिवार ने कभी उसे सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं माना, बल्कि घर के सदस्य की तरह प्यार दिया. श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने इंसान और पालतू के इस रिश्ते को निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और वफादारी की दुर्लभ मिसाल बताया. दोनों की तस्वीरें एक साथ देखकर कई लोगों की आंखें भर आईं. पूरे कार्यक्रम में भावनात्मक माहौल बना रहा.

सिखा गई जिंदगी का बड़ा संदेश

यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और अपनापन केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता. कई बार बेजुबान भी ऐसी वफादारी निभा जाते हैं, जो जीवनभर याद रहती है. डुग्गू ने अपने मालिक के प्रति जो प्रेम और समर्पण दिखाया, उसने बैतूल ही नहीं, बल्कि इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति का दिल छू लिया.

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