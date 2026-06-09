Home > अजब गजब न्यूज > लाखों की सैलरी वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड पर चला रहा था ऑटो, यात्री ने पूछा ‘क्यों’ तो… Viral Post ने उड़ाए पूरे बेंगलुरु के तोते!

लाखों की सैलरी वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड पर चला रहा था ऑटो, यात्री ने पूछा ‘क्यों’ तो… Viral Post ने उड़ाए पूरे बेंगलुरु के तोते!

बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाईएस्ट पेयिंग जॉब होने के बावजूद वीकेंड पर ऑटो रिक्शा चला रहा है, जब उसी के ऑटो में सवार एक यात्री ने इसके पीछे का कारण पूछा तो इंजीनियर साहब के जवाब ने होश उड़ा दिए.

By: Kajal Jain | Published: June 9, 2026 6:40:48 PM IST

लाखों की सैलरी वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड पर चला रहा था ऑटो, यात्री ने पूछा 'क्यों' तो... Viral Post ने उड़ाए पूरे बेंगलुरु के तोते!
लाखों की सैलरी वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड पर चला रहा था ऑटो, यात्री ने पूछा 'क्यों' तो... Viral Post ने उड़ाए पूरे बेंगलुरु के तोते!


बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल की कहानी सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो रही है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि वो हर महीने लाखों की सैलरी उठाता है, यहां बेंगलुरु में पत्नी और बच्चे के साथ रहता है लेकिन समय का तकाज़ा देखिए वीकेंड पर फैमिली के साथ समय बिताने के बजाए को हाईटेक सिटी की सड़कों पर ऑटो चला रहा है. इस आईटी प्रोफेशनल की कहानी X (पूर्व में ट्विटर) पर शाबाज़ नाम के यूजर ने शेयर की है.

ड्राइवर की बातों ने उड़ाए होश

अपने एक्स पोस्ट पर शाबाज लिखते हैं कि बेंगलुरु के बैनरघट्टा जाने के लिए रैपिडो बुक किया तो एक अनोखे ड्राइवर से मुलाकात हुई. ड्राइवर की उम्र 35 साल थी. वो मुझसे कन्नड़ में बात कर रहे थे लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी कन्नड़ अच्छी नहीं है तो ड्राइवर अंग्रेजी में बात करने लगे. उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूं. मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. फिर ड्राइवर ने बताया कि वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और लाखों रुपये महीने कमाता है.

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ऑटो चलाने के पीछे है बताया ये कारण

शाबाज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि ड्राइवर से और ज्यादा बातें हुई तो मैंने पूछ लिया कि आप रैपिडो क्यों चलाते हो तो ड्राइवर ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसका एक छोटा बच्चा है. और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक्सट्रा इनकम जनरेट कर रहा है. 

झटके में बदल गई सोच

शाबाज आगे लिखते हैं कि ड्राइवर की बातों ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया. अगर अच्छी तकनीकी नौकरी और अच्छी-खासी सैलरी वाला कोई व्यक्ति भी वीकेंड में एक्सट्रा कमाई करना चाहता है तो समझ लीजिए कि बेंगलुरु और अन्य टियर-1 शहरों में लाइफ कितनी एक्सपेंसिव यानी महंगी हो चुकी है.

Bangaluru Software Engineer Chooses Rapido Auto Rides on Weekends Despite Stable Income Reason Will Shocked You

कमेंट सेक्शन में लिए मजे

आईटी प्रोफेशनल की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है. कुछ लोग इसे शहरों की रियैलिटी बता रहे हैं तो कुछ लोगों ने इसे अमीर बनने का तरीका बताया है. हालांकि कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजे भी लिए हैं.

Bangaluru Software Engineer Chooses Rapido Auto Rides on Weekends Despite Stable Income Reason Will Shocked You

एक यूजर ने कमेंट किया है कि जब वाइफ की ऑनलाइन शॉपिंग से अकाउंट खाली हो जाए तो रोटी खाने के लिए ऑटो चलाना ही पड़ता है. अन्य यूजर ने लिखा है कि भाई अंबानी बनने की तैयारी कर रहा है शायद!

Bangaluru Software Engineer Chooses Rapido Auto Rides on Weekends Despite Stable Income Reason Will Shocked You

ये भी पढ़ें:- जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!

Tags: Bangluru NewsIT Professionalsocial media viral videoSoftware Engineer
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