लाखों की सैलरी वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड पर चला रहा था ऑटो, यात्री ने पूछा 'क्यों' तो... Viral Post ने उड़ाए पूरे बेंगलुरु के तोते!

बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल की कहानी सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो रही है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि वो हर महीने लाखों की सैलरी उठाता है, यहां बेंगलुरु में पत्नी और बच्चे के साथ रहता है लेकिन समय का तकाज़ा देखिए वीकेंड पर फैमिली के साथ समय बिताने के बजाए को हाईटेक सिटी की सड़कों पर ऑटो चला रहा है. इस आईटी प्रोफेशनल की कहानी X (पूर्व में ट्विटर) पर शाबाज़ नाम के यूजर ने शेयर की है.

ड्राइवर की बातों ने उड़ाए होश

अपने एक्स पोस्ट पर शाबाज लिखते हैं कि बेंगलुरु के बैनरघट्टा जाने के लिए रैपिडो बुक किया तो एक अनोखे ड्राइवर से मुलाकात हुई. ड्राइवर की उम्र 35 साल थी. वो मुझसे कन्नड़ में बात कर रहे थे लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी कन्नड़ अच्छी नहीं है तो ड्राइवर अंग्रेजी में बात करने लगे. उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूं. मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. फिर ड्राइवर ने बताया कि वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और लाखों रुपये महीने कमाता है.

ऑटो चलाने के पीछे है बताया ये कारण

शाबाज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि ड्राइवर से और ज्यादा बातें हुई तो मैंने पूछ लिया कि आप रैपिडो क्यों चलाते हो तो ड्राइवर ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसका एक छोटा बच्चा है. और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक्सट्रा इनकम जनरेट कर रहा है.

Today, while traveling to Bannerghatta, I booked a Rapido. The rider, a 35-year old, started speaking in Kannada, realized mine wasn’t great, and switched to English. He asked what I do, and I told him I’m a software engineer. Then he told me he’s also a software developer at… pic.twitter.com/wCfgB6Vb8D — Shabaz (@Shabaz1406) June 6, 2026

झटके में बदल गई सोच

शाबाज आगे लिखते हैं कि ड्राइवर की बातों ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया. अगर अच्छी तकनीकी नौकरी और अच्छी-खासी सैलरी वाला कोई व्यक्ति भी वीकेंड में एक्सट्रा कमाई करना चाहता है तो समझ लीजिए कि बेंगलुरु और अन्य टियर-1 शहरों में लाइफ कितनी एक्सपेंसिव यानी महंगी हो चुकी है.

कमेंट सेक्शन में लिए मजे

आईटी प्रोफेशनल की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है. कुछ लोग इसे शहरों की रियैलिटी बता रहे हैं तो कुछ लोगों ने इसे अमीर बनने का तरीका बताया है. हालांकि कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजे भी लिए हैं.

एक यूजर ने कमेंट किया है कि जब वाइफ की ऑनलाइन शॉपिंग से अकाउंट खाली हो जाए तो रोटी खाने के लिए ऑटो चलाना ही पड़ता है. अन्य यूजर ने लिखा है कि भाई अंबानी बनने की तैयारी कर रहा है शायद!

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