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‘कार में मेरी प्रेग्नेंट वाइफ परेशान है…’ जब बेंगलुरु पुलिस के आगे बेबस पति ने बीच सड़क दिया धरना, VVIP कल्चर पर छिड़ी बहस!

बैंगलुरु में राज्यपाल के काफिले को सुरक्षित निकालने के लिए एक सड़क पर यातायात बाधिक कर दिया गया जिसमें एक गर्भवती महिला भी परेशान हो रही है. इस कल्चर के खिलाफ महिला के पति ने जिस तरह से विरोध किया, इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर एक बार फिर वीवीआईपी कल्चर और प्रोटोकॉल्स पर बहस छिड़ गई है.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 1, 2026 10:23:42 AM IST

'कार में मेरी प्रेग्नेंट वाइफ परेशान है...' जब बेंगलुरु पुलिस के आगे बेबस पति ने बीच सड़क दिया धरना, VVIP कल्चर पर छिड़ी बहस!
'कार में मेरी प्रेग्नेंट वाइफ परेशान है...' जब बेंगलुरु पुलिस के आगे बेबस पति ने बीच सड़क दिया धरना, VVIP कल्चर पर छिड़ी बहस!


देश में VVIP कल्चर खत्म करने की बातें तो काफी होती रहती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. बेंगलुरु से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे वहां खड़े लोग काफी परेशान और आक्रोशित दिखे. राज्यपाल के काफिले के कारण गाड़ियों को रोके जाने से एक युवक काफी नाराज दिखा और सड़क के बीचोंबीच बैठकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने लगा. बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी के लिए ऐसा कदम उठाया जो कार में परेशानी झेल रही थी. इससे जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

ये पूरी घटना बेंगलुरु के एयरपोर्ट रोड की बताई जा रही है जहां गवर्नर के काफिले के गुजरने से पहले यातायात पुलिस ने कुछ समय के लिए ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया. ट्रैफिक के बीचोंबीच एक गर्भवती महिला कार में बैठे-बैठे परेशान हो रही थी. काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब यातायात नहीं खुला तो युवक कार से बाहर आता है तो गवर्नर के काफिले के लिए ट्रैफिक बाधित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है.

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पुलिस वालों की कार्रवाई

जैसी ही युवक सड़क के बीचोंबीच बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है वहां ट्रैफिक पुलिस के कुछ अधिकारी आते हैं और युवक को रास्ते से हटा देते हैं. इस दौरान युवक और पुलिस के बीच तीखी बहस भी छिड़ जाती है. युवक पुलिस को बताता है कि उसकी प्रेग्नेंस वाइफ कार में बैठे-बैठे परेशान हो रही है.


मंत्री के खिलाफ हुआ प्रदर्शन

हालांकि देश में वीवीआईपी कल्चर और प्रोटोकॉल के खिलाफ जनता के आक्रोश का ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे कुछ दिन पहले ही मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विदोध प्रदर्शन कर रहे मंत्री गिरीश महाजन को भी ट्रैफिक बाधित करने के चलते जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा. इससे जुड़ी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें महिला ने बताया कि घंटों से ट्रैफिक के बीच फंसी हुई है. इस दौरान महिला की लोकल पुलिस झड़प भी हो गई.

ये भी पढ़ें:- NFHS-6 Report: तंबाकू से तो जीती जंग, पर शराब की लत ने और डुबोया; एक-एक चीज की ‘ग्राउंड रियलिटी’ बता रहे आंकड़े!

Tags: Bengaluru ProtestGovernment Protocolssocial mediatraffic jamVVIP Culture
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