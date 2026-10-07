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Dating App Viral Post: डेटिंग ऐप पर मैच हुआ, पहली डेट में खुला ऐसा राज़… लड़के ने तुरंत डिलीट कर दिया प्रोफाइल

Dating App Viral Post: बेंगलुरु में डेट पर जाना अब सिर्फ़ एक-दूसरे से मिलने के बारे में नहीं रह गया है, यह अब परफ़ॉर्मेंस रिव्यू या जॉब इंटरव्यू जैसा हो गया है.

By: Shristi S | Published: October 7, 2026 9:55:30 PM IST

बेंगलुरु में लड़के ने तुरंत डिलीट कर दिया प्रोफाइल
बेंगलुरु में लड़के ने तुरंत डिलीट कर दिया प्रोफाइल


Bengaluru Dating App Viral Post: अगर पहली डेट पर कोई आपसे आपकी सैलरी, करियर ग्रोथ और भविष्य की कमाई का हिसाब मांगने लगे तो आपको कैसा लगेगा, अगर डेटिंग ऐप पर किसी से मिलने के बाद बातचीत प्यार, पसंद और बैंक बैलेंस तक पहुंच जाएं तो. बेंगलुरु से जुड़ी एक ऐसी ही वायरल कहानी ने सोशल मीडिया पर डेटिंग और पैसों के रिश्ते को लेकर बहस छेड़ दी है. एक लड़के को पहली मुलाकात में ऐसा अनुभव हुआ कि उसने डेटिंग ऐप ही डिलीट कर दिया.

ऐप पर हुआ था मैच लेकिन डेट ने बदला माहौल

यह कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अंकिता नाम की महिला ने शेयर की. उनके मुताबिक, उनका एक दोस्त डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से मिला था. तस्वीरों और शुरुआती बातचीत के बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया. लेकिन आम डेट की तरह मुलाकात में एक-दूसरे की पसंद, शौक और जिंदगी को जानने के बजाय बातचीत का फोकस धीरे-धीरे कमाई पर चला गया. लड़की ने उससे उसकी सैलरी, नौकरी बदलने की योजना और भविष्य में कमाई कितनी बढ़ सकती है, जैसे सवाल पूछने शुरू कर दिए.

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एक्स को भी कम कमाई के कारण छोड़ा

मामला तब और चौंकाने वाला हो गया, जब लड़की ने अपने पिछले रिश्ते को लेकर भी ऐसी बता बताई, जिसने लड़के को हैरान कर दिया. पोस्ट के मुताबिक, उसने दावा किया कि उसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से इसलिए रिश्ता खत्म कर लिया था क्योंकि उसकी कमाई करोड़ों रुपये के स्तर पर नहीं थी. 

पहली मुलाकात में हुई इस बातचीत के बाद लड़के को लगा कि वह डेट पर नहीं बल्कि किसी तहर के करियर इंटरव्यू में बैठा था. अंकिता के मुताबिक, उसके दोस्त ने मजाक में कहा कि उसे लगा था कि वह डेट पर जा रहा है, लेकिन वापस आते वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू देकर लौटा हो. 

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इतना परेशान हुआ कि डेटिंग ऐप ही कर दिया डिलीट

इस अनुभव का असर इतना हुआ कि लड़के ने अपना डेटिंग ऐप ही हटा दिया. उसने दोस्तों से यहां तक कह दिया कि अब डेटिंग ऐप के बजाय वे ही उसके लिए कोई रिश्ता तलाशें. 

वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

अंकिता की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने- अपने अनुभव साझा किए. कुछ लोगों ने इसे बदलती डेटिंग संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि रिश्तों में आर्थिक स्थिरता को लेकर सवाल बढ़ रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी एक वायरल अनुभव के आधार पर सभी लड़कियों या रिश्तों को एक जैसा देखना सही नहीं होगा. 

Tags: bengalurudating app
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