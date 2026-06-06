नैनीताल के नन्हे जादूगर के दीवाने हुए आनंद महिंद्रा! वीडियो शेयर कर बोले- ‘कोई इसके माता-पिता से मिलवा दो’

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए देश के कोने-कोने में छिपे टैलेंट और इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करते हैं. इन दिनों नैनीताल की सड़कों पर जादू का खेल दिखाने वाले एक बच्चे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे आनंद महिंद्रा भी रीपोस्ट किए बिना नहीं रह पाए. एक तरफ लड़के के जादू ने नैनीताल की वादियोंमें झील के घूमने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो इंटरनेट पर भी लोग वीडियो को बार-बार देखकर ताज्जुब कर रहे हैं. इसी कड़ी में आनंद महिंद्रा भी शामिल हुए और नन्हे जादूगर का वीडियो शेयर करके बच्चे की पढ़ाई और जादू की प्रतिभा को निखारने में हर संभव मदद की पेशकश की है.

आनंद महिंद्रा ने की सिफारिश

नैनीताल की सुरम्य वादियों के बीच झील के किनारे टूरिस्ट को जादुई करतब दिखाते एक बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है,जिसमें बच्चे का टैलेंट देख वहां खड़े लोग हैरान रह गए. ये वीडियो आनंद महिंद्रा को इतना छू गया कि बच्चे उन्होंने बच्चे के मैजिक के टैलेंट को आगे ले जाने और पढ़ाई कराने की सिफारिश की है. इससे जुड़ा एक पोस्ट भी किया गया है.

इसमें आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि ये लड़का बहुत टैलेंटिड है, क्या वो अभी भी नैनीताल की सड़कों पर काम कर रहा है? मैं न सिर्फ उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहता हूं बल्कि जादू में उसकी दिलचस्पी को भी बढ़ावा देना चाहता हूं. क्यों न वो दुनिया के बेहतरीन जादूगरों में से एक बने. क्या कोई मुझे उससे और उसके माता-पिता से संपर्क कराने में मदद कर सकता है?

वीडियो में क्या कर रहा था बच्चा?

वायरल वीडियो में एक बच्चा नैनीताल की गलियों में घूम रहा है जिसकी तारीफ करते हुए एक व्लॉगर जादू दिखाने को कहता है. बच्चे का नाम साहिल बताया जा रहा है जिसने ग्रे रंग की टीशर्ट और जीन्स पहली है. वीडियो में बच्चा मेटल बाउल और छोटी लाल गेंदों के जरिए ‘कप-एंड-बॉल’ जादुई का खेल दिखा रहा है. वो गेंदों को प्यालों के नीचे रखता है और फिर तेजी से प्यालों को इधर-उधर घुमाता है.

Yeh ladka bahut talented hai. Kya woh abhi bhi Nainital ki sadkon par kaam kar raha hai? Main na sirf uski padhai mein madad karna chahta hoon, balki jaadu mein uski dilchaspi ko bhi badhava dena chahta hoon. Kyon na woh duniya ke behtareen jaadugaron mein se ek bane? Kya… pic.twitter.com/lju2LokTBj — anand mahindra (@anandmahindra) June 5, 2026

पहले तो लगता है कि गेंदें गायब हो गई हैं या अपनी जगह बदल ली हैं. वो अपने हाथों को इतनी तेजी और होशियारी से दिखाता है कि वहां खड़े लोग हक्के-बक्के रह जाते हैं. बच्चे का ये टैलेंट वहां खड़े लोगों को खूब मंत्रमुग्ध करता है और लोग खुश होकर बच्चे के लिए तालियां बजाते हैं. बच्चे के इस तरह से जादू दिखाया है कि एक भी दर्शक वहां से हिल नहीं पाया और खुश होकर बच्चे की सराहना करने लगे.

सोशल मीडिया पर तारीफ

आनंद महिंद्रा के X पर पोस्ट करने के बाद कई यूजर्स ने बच्चे के हुनर की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा है कि ‘हमारे भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस लड़के की गरीबी ने उसे इतना प्रतिभाशाली बना दिया है.’ जबकि एक अन्य यूजर ने कहा, सर, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो जादू के करतब दिखाकर अपना गुजारा करते हैं. अगर आप सच में उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, तो सबको ऊपर उठाइए- यह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी.’

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