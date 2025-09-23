ससुर पर आया जवान बहू का दिल, बंद कमरे में टूट गई मर्यादा; ‘तीसरे’ के सामने कर डाली गंदी बात

US Crime News: आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी के बारे में बताएंगे. जिनकी मां ने पहले एक शख्स से शादी की फिर उसको छोड़कर अपने पति के पिता यानी ससुर से शादी कर ली. नताली उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी. अपने परिवार में हो रह अजीब बातों को समझना उसके लिए बस की बात नहीं थी. उनके पिता एक अलग पंथ ‘Scientologist’ से ताल्लुक रखते थे. बताया जा रहा है कि अब नताली की उम्र 53 साल हो गई है, लेकिन आज भी जब वह उन दिनों को याद करती है तो सिहर जाती है.

नताली ने लगाया आरोप (Natalie made the accusation)

नताली ने अपनी बात रखने के दौरान आरोप लगाया कि यह पंथ धर्म के नाम पर प्रताड़ना, बाल शोषण और अश्लीलता फैलाता था. इस पंथ के सदस्य लोगों की तस्करी भी करते थे. जिस आदमी से उसकी मां ने शादी की थी, वह इसी पंथ का सदस्य था, जो अपने अजीब रिवाजों के कारण हमेशा विवादों में रहा है, भले ही इसके कई मशहूर सदस्य हों. नताली के अनुसार जब वह बहुत छोटी थी, तो उसकी मां को इस पंथ के एक आदमी से प्यार हो गया. उन्होंने शादी कर ली, लेकिन बाद में तलाक हो गया और फिर उसकी मां ने अपने ससुर से शादी कर ली.

एक इंटरव्यू में नताली ने क्या बताया? (What did Natalie say in the interview?)

‘द सन’ को दिए एक इंटरव्यू में नताली ने यह भी बताया कि उस समय उसकी दादी भी उसी घर में रहती थी. मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी और फिर अचानक हम मेरे दादा के घर चले गए. मुझे पता था कि वे तलाक लेने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मां किससे शादी करने वाली है. परिवार में इस पंथ का मुखिया था, उसका दादा. इसलिए नताली की मां उनकी ओर आकर्षित होने लगी. इसके अलावा, नताली ने इस पंथ के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

नताली को एक किस की मिली ये सजा (This was Natalie’s punishment for giving one kiss)

अपने साथ हुए एक किस्से का जिक्र करती हुई नताली ने बताया कि जब वह 13 साल की थी तो उसे हवाई से वाशिंगटन भेज दिया गया. वहां उसने एक लड़के को किस किया. जब उसके नए सौतेले पिता (उसके पूर्व दादा) को पता चला, तो उसने उसे बुरी तरह पीटा. ये सबकुछ देखकर उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वह आदमी जिसने अपनी पत्नी और बेटे को धोखा देकर उसकी मां से शादी की थी. अब अपनी ही उम्र के एक लड़के को ‘किस’ करने के लिए उसे पीट रहा था. इतना ही नहीं, किस करने की सजा देने के लिए उसे तीन महीने के कहीं दूर भेज दिया गया.

17 साल की उम्र में हुई नताली की शादी (Natalie got married at the age of 17)

17 साल की उम्र में नताली की शादी पंथ के ही एक आदमी से कर दी गई. और फिर महज 19 साल की उम्र में वह मां भी बन गई. हालांकि, वह इस पंथ में काफी असहज महसूस कर रही थी और फिर साल 2008 में उसने आखिरकार इस पंथ से जाने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि भागने की योजना के दौरान वह कई दिनों तक अपने घर के बेसमेंट में छिपी रही. आखिरकार, अब वह आजाद है और अब वह अपना यूट्यूब चैनल चलाती है और पंथ के खिलाफ आवाज उठाती है.

साइंटोलॉजिस्ट पंथ क्या है? (What is the Scientology cult?)

साइंटोलॉजिस्ट पंथ की स्थापना 1950 के दशक में एल. रोबान हुबार्ड नाम के एक लेखक ने की थी. इसके गठन के समय से ही यह विवादों में रहा है. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए इसके अपने तरीके हैं, जिनकी अक्सर आलोचना होती रही है. कई नामी हस्तियां इससे जुड़ी रही हैं. हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने एक बार इस पंथ के समर्थन में बयान भी दिया था . नताली के खुलासे के जवाब में इस पंथ ने एक बयान जारी किया है. जिसमें पंथ ने नताली के इस दावे को पूरी तरह से निराधार बताया है. और कहा कि ऐसे लोगें को बहुत पहले हीं इस पंथ से बाहर निकाल दिया गया है.

