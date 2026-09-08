नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार

Metropolitan Opera Snake Audition: अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है. जहां सांप ऑडिशन देने पहुंचे. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मोजार्ट के क्लासिक ओपेरा Cosi Fan tutte का नया प्रोडक्शन जिसकी कहानी 1950 के दशक के कोनी आइलैंड कार्निवल पर आधारित है. इस सेटिंग में सांप का किरदार बहुत अहम है.

AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडिशन प्रोसेस की देखरेख जोई जिगफेल्ड ने की. खुद कार्निवल में परफॉर्म कर चुके जिगफेल्ड अब इस ‘मेट’ प्रोडक्शन के लिए स्नेक हैंडलर का काम कर रहे हैं. ऑडिशन के दौरान जिगफेल्ड ने एक-एक करके सांपों को संभाला और उन्हें अपने शरीर पर रेंगने और लिपट जाने दिया. फिर वे उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाते थे ताकि यह देख सकें कि वे तेज रोशनी और स्टेज परफॉर्मेंस के माहौल पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.

सांप का बड़ा आकार काफी नहीं था

जिगफेल्ड के लिए सांप का बड़ा आकार या खूबसूरती ही काफी नहीं थी. वे यह भी पक्का करना चाहते थे कि जानवर इंसानों के बीच सहज महसूस करे. जिगफेल्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे जरूरी बात यह पता लगाना था कि क्या सांप लोगों और उनसे करवाए जाने वाले कामों के साथ सहज महसूस करते हैं या नहीं. आखिरकार सांप को मंच पर कलाकारों के काफी करीब रहना होगा. अगर कोई सांप तेज रोशनी, दर्शकों या मंच पर होने वाली हलचल से परेशान हो जाता तो परफॉर्मेंस खतरे में पड़ सकती थी. इसीलिए जिगफेल्ड ने ऑडिशन के दौरान सांपों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखी, उन्हें अपने ऊपर रेंगने दिया और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें ऊपर उठाया.

حتى الثعابين دخلت اختبارات التمثيل !! أوبرا «متروبوليتان» بنيويورك جرّبت عدّة ثعابين لدور على المسرح، واختارت أفعى بوا اسمها «برنسيس» لحجمها وهدوئها مع الناس. وحطّوا أفعى ثانية اسمها «نالا» بديلة لها.. وحدة خطفت الدور، والثانية تنتظر فرصتها بالوسط الفني 😇 وعقبال ماتترشح… pic.twitter.com/bx3uWnsGEK — وِقَـارْ 🇸🇦 ™️ (@Hamadovee) September 7, 2026







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किस सांप को चुना गया?

कई सांपों को परखने के बाद आखिरकार आखिरकार बोआ कंस्ट्रिक्टर प्रिंसेस को चुना गया. प्रिंसेस बाकी सांपों से बड़ी है और मंच पर उसकी मौजूदगी काफी प्रभावशाली है. जिगफेल्ड ने बताया कि फिलहाल प्रिंसेस को ट्रायल के तौर पर रिहर्सल में शामिल किया जाएगा. जिसका मतलब है कि उसका चयन अभी पक्का नहीं माना जा रहा है. बल्कि रिहर्सल से यह पता चलेगा कि वह मंच पर कैसा व्यवहार करती है. दिलचस्प बात यह है कि जिगफेल्ड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह ट्रायल सिर्फ प्रिंसेस के लिए ही नहीं बल्कि उनकी असली ताकत का भी असली इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें मंच पर इस बड़े सांप को संभालना होगा.

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