Home > अजब गजब न्यूज > नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार

नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार

Ajab Gajab News: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नाटक के लिए सांपों का ऑडिशन हुआ. जिसमें कई सांपों ने ऑडिशन दिया. जिसमें प्रिंसेस नामक सांप ने बाजी मारी और अब उन्हें रिहर्सल में शामिल किया जाएगा. उसके बाद तय किया जाएगा कि वो नाटक में शामिल होगी या नहीं.

By: Sohail Rahman | Published: September 8, 2026 11:35:10 AM IST

न्यूयॉर्क में सांपों का हुआ ऑडिशन
न्यूयॉर्क में सांपों का हुआ ऑडिशन


Metropolitan Opera Snake Audition: अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है. जहां सांप ऑडिशन देने पहुंचे. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मोजार्ट के क्लासिक ओपेरा Cosi Fan tutte का नया प्रोडक्शन जिसकी कहानी 1950 के दशक के कोनी आइलैंड कार्निवल पर आधारित है. इस सेटिंग में सांप का किरदार बहुत अहम है.

AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडिशन प्रोसेस की देखरेख जोई जिगफेल्ड ने की. खुद कार्निवल में परफॉर्म कर चुके जिगफेल्ड अब इस ‘मेट’ प्रोडक्शन के लिए स्नेक हैंडलर का काम कर रहे हैं. ऑडिशन के दौरान जिगफेल्ड ने एक-एक करके सांपों को संभाला और उन्हें अपने शरीर पर रेंगने और लिपट जाने दिया. फिर वे उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाते थे ताकि यह देख सकें कि वे तेज रोशनी और स्टेज परफॉर्मेंस के माहौल पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.

You Might Be Interested In

सांप का बड़ा आकार काफी नहीं था

जिगफेल्ड के लिए सांप का बड़ा आकार या खूबसूरती ही काफी नहीं थी. वे यह भी पक्का करना चाहते थे कि जानवर इंसानों के बीच सहज महसूस करे. जिगफेल्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे जरूरी बात यह पता लगाना था कि क्या सांप लोगों और उनसे करवाए जाने वाले कामों के साथ सहज महसूस करते हैं या नहीं. आखिरकार सांप को मंच पर कलाकारों के काफी करीब रहना होगा. अगर कोई सांप तेज रोशनी, दर्शकों या मंच पर होने वाली हलचल से परेशान हो जाता तो परफॉर्मेंस खतरे में पड़ सकती थी. इसीलिए जिगफेल्ड ने ऑडिशन के दौरान सांपों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखी, उन्हें अपने ऊपर रेंगने दिया और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें ऊपर उठाया.



यह भी पढ़ें – सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस…

किस सांप को चुना गया?

कई सांपों को परखने के बाद आखिरकार आखिरकार बोआ कंस्ट्रिक्टर प्रिंसेस को चुना गया. प्रिंसेस बाकी सांपों से बड़ी है और मंच पर उसकी मौजूदगी काफी प्रभावशाली है. जिगफेल्ड ने बताया कि फिलहाल प्रिंसेस को ट्रायल के तौर पर रिहर्सल में शामिल किया जाएगा. जिसका मतलब है कि उसका चयन अभी पक्का नहीं माना जा रहा है. बल्कि रिहर्सल से यह पता चलेगा कि वह मंच पर कैसा व्यवहार करती है. दिलचस्प बात यह है कि जिगफेल्ड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह ट्रायल सिर्फ प्रिंसेस के लिए ही नहीं बल्कि उनकी असली ताकत का भी असली इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें मंच पर इस बड़े सांप को संभालना होगा.

यह भी पढ़ें – गर्लफ्रेंड से नाराज होकर 50 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ गया आशिक! नीचे खड़े लोग बनाते रहे VIDEO, फिर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट

September 8, 2026

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

कौन हैं कनिका मान?

September 7, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026
नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार
नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार
नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार
नाटक में रोल पाने के लिए कई सांपों ने दिया ऑडिशन, आखिर में ‘प्रिंसेस’ ने मारी बाजी, अब मंच पर निभाएगी किरदार