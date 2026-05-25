फिल्मी स्टाइल में डकैती... बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!

बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में एक करोड़ों के गबन की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. ये मामला अहमदाबाद की कालूपुर ब्रांच का है, जहां कैश वॉल्ट से 8.7 करोड़ रुपये की चोरी के बाद आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी गई और बैंक में अगले 90 दिन तक किसी को कानों कान खबर नहीं लगी. इस मामले का खुलासा इस वक्त हुआ जब कथित बैंक इम्प्लॉई शातिर को भारी बक्से ले जाते हुए देखा गया.

क्या है पूरा मामला?

अहमदाबाद की कालूपुर ब्रांच के अधिकारियों के होश उस समय उड़ गए, जब कैश वॉल्ट में रखी एक भारतीय रिजर्व बैंक की 8.70 करोड़ रुपये की चेस्ट करेंसी गायब मिली. बता दें कि चेस्ट करेंसी को दूसरे बैंकों को जरूरत पड़ने पर कैश ट्रांसफर किया जाता है. इस मामले की जांच में पता चला कि मुख्य संरक्षक संजय शर्मा और संयुक्त संरक्षक हर्षसिद्ध कडियार द्वारा कैश वॉल्ट की देखरेख की जाती है. ऐसे में बैंक के वॉल्ट से 500 रुपये के नोटों के 174 बंडल गायब होना आम बात नहीं थी.

कैसे हुआ शातिर का पर्दाफाश

बैंक वॉल्ट से गायब करेंसी की खबर फैलते ही जांच बिठाई गई, सीसीटीवी खंगाले गए और सामने आया वो बड़ा सच, जो शातिर कई महीनों से छिपा रहा था. सीसीटीवी फुटेज में हर्षसिद्ध कडियार को कैश से भरे बक्से ले जाते हुए देखा गया, जो ये कहकर ले जाए जा रहे थे कि इनमें कचरा भरा हुआ है और फेंकना है. ताज्जुब की बात तो ये है कि हर्षसिद्ध कडियार चोरी के अगले 3 महीने तक बिना किसी शक-संदेह के बैंक में आते रहे और रुटीन का काम करते रहे.

कैसे पकड़ी गई चोरी

इस घटना की जांच-पड़ताल से पता चला कि संयुक्त संरक्षक हर्षसिद्ध कडियार को पता था कि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है, लेकिन मुजरिम इस धोखे में था कि 90 दिन की फुटेज अपने आप ओवरराइट होकर डिलीट हो जाएगी, इसलिए लगातार 3 महीने तक ऑफिस आने का नाटक किया और अवधि बीत जाने के बाद मेडिकल लीव अप्लाई कर दी. बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को लीव अप्लाई करने के बाद शातिर अधिकारी बैंक वापस नहीं आया, जिसके बाद शक और गहरा हो गया.

पुलिस ने कैश के साथ धर दबोचा

जब इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली हर्षसिद्ध कडियार की खोजबीन करके धर दबोचा. डांच से पता चला कि हर्ष सिद्ध कडियार ने चोरी के पैसों से चांदखेड़ा में 2 करोड़ का बंगला, 1.40 करोड़ की शॉप, एक ट्रक और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. इसके अलावा सोला स्थित कडियार के निवास से कार में 22 लाख कैश और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है.

इस मामले को शांत रखने के लिए बैंक की सहकर्मी वैशानी बेन को 28 लाख कैश भी दिया था. पुलिस की जांच से पता चला है कि संयुक्त संरक्षक हर्षसिद्ध कडियार की पत्नी, जो रेलवे पुलिस में हेड कॉन्सटेबल हैं, अपराध में शामिल रही है.

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