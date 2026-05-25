Home > अजब गजब न्यूज > फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!

फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!

बैंक की कालूपुर ब्रांच का कैश वॉल्ट को कस्टोडियन हरसिद्ध कडियार और चीफ कस्टोडियन संजय कुमार हैंडल करते थे. असली चोर का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाले गए और फिर जो तथ्य सामने आए, उसने पूरी बैंक के होश उड़ाकर रख दिए.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 25, 2026 4:05:09 PM IST

फिल्मी स्टाइल में डकैती... बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!
फिल्मी स्टाइल में डकैती... बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!


बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में एक करोड़ों के गबन की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. ये मामला अहमदाबाद की कालूपुर ब्रांच का है, जहां कैश वॉल्ट से 8.7 करोड़ रुपये की चोरी के बाद आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी गई और बैंक में अगले 90 दिन तक किसी को कानों कान खबर नहीं लगी. इस मामले का खुलासा इस वक्त हुआ जब कथित बैंक इम्प्लॉई शातिर को भारी बक्से ले जाते हुए देखा गया.

क्या है पूरा मामला?

अहमदाबाद की कालूपुर ब्रांच के अधिकारियों के होश उस समय उड़ गए, जब कैश वॉल्ट में रखी एक भारतीय रिजर्व बैंक की 8.70 करोड़ रुपये की चेस्ट करेंसी गायब मिली. बता दें कि चेस्ट करेंसी को दूसरे बैंकों को जरूरत पड़ने पर कैश ट्रांसफर किया जाता है. इस मामले की जांच में पता चला कि मुख्य संरक्षक संजय शर्मा और संयुक्त संरक्षक हर्षसिद्ध कडियार द्वारा कैश वॉल्ट की देखरेख की जाती है. ऐसे में बैंक के वॉल्ट से 500 रुपये के नोटों के 174 बंडल गायब होना आम बात नहीं थी.

You Might Be Interested In

कैसे हुआ शातिर का पर्दाफाश

बैंक वॉल्ट से गायब करेंसी की खबर फैलते ही जांच बिठाई गई, सीसीटीवी खंगाले गए और सामने आया वो बड़ा सच, जो शातिर कई महीनों से छिपा रहा था. सीसीटीवी फुटेज में हर्षसिद्ध कडियार को कैश से भरे बक्से ले जाते हुए देखा गया, जो ये कहकर ले जाए जा रहे थे कि इनमें कचरा भरा हुआ है और फेंकना है. ताज्जुब की बात तो ये है कि हर्षसिद्ध कडियार चोरी के अगले 3 महीने तक बिना किसी शक-संदेह के बैंक में आते रहे और रुटीन का काम करते रहे.

कैसे पकड़ी गई चोरी

इस घटना की जांच-पड़ताल से पता चला कि संयुक्त संरक्षक हर्षसिद्ध कडियार को पता था कि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है, लेकिन मुजरिम इस धोखे में था कि 90 दिन की फुटेज अपने आप ओवरराइट होकर डिलीट हो जाएगी, इसलिए लगातार 3 महीने तक ऑफिस आने का नाटक किया और अवधि बीत जाने के बाद मेडिकल लीव अप्लाई कर दी. बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को लीव अप्लाई करने के बाद शातिर अधिकारी बैंक वापस नहीं आया, जिसके बाद शक और गहरा हो गया.

पुलिस ने कैश के साथ धर दबोचा

जब इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली हर्षसिद्ध कडियार की खोजबीन करके धर दबोचा. डांच से पता चला कि हर्ष सिद्ध कडियार ने चोरी के पैसों से चांदखेड़ा में 2 करोड़ का बंगला, 1.40 करोड़ की शॉप, एक ट्रक और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. इसके अलावा सोला स्थित कडियार के निवास से कार में 22 लाख कैश और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है.

इस मामले को शांत रखने के लिए बैंक की सहकर्मी वैशानी बेन को 28 लाख कैश भी दिया था. पुलिस की जांच से पता चला है कि संयुक्त संरक्षक हर्षसिद्ध कडियार की पत्नी, जो रेलवे पुलिस में हेड कॉन्सटेबल हैं, अपराध में शामिल रही है.

ये भी पढ़ें:-स्याही फेंककर बना दिया GM का ‘भूत’, थप्पडों से ली खबर; पुलिस ने बीच-बचाव किया तो 3 और लड़कियों ने खोला ऐसा ‘काला चिट्ठा’…

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ahamdabad NewsBank LootBank of BarodaBank Scamcrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!
फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!
फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!
फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!