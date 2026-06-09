Home > अजब गजब न्यूज > दुल्हन पाने के लिए लड़ते हैं जंग, ताकत बढ़ाने को पीते हैं खून; इस जनजाति में क्यों आसानी से नहीं होती युवकों की शादी?

दुल्हन पाने के लिए लड़ते हैं जंग, ताकत बढ़ाने को पीते हैं खून; इस जनजाति में क्यों आसानी से नहीं होती युवकों की शादी?

Suri Tribe Traditions: अफ्रीका के इथियोपिया में, सूरी जनजाति अपनी अनोखी परंपराओं और जीवनशैली के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस जनजाति के लोग अपनी ताकत, हिम्मत और बहादुरी दिखाने के लिए कई अजीब और मुश्किल रस्में निभाते हैं; इनमें दुल्हन पाने के लिए लड़ाई लड़ना और ताकत बढ़ाने के लिए खून पीना शामिल है.

By: Shristi S | Published: June 9, 2026 4:03:40 PM IST

सूरी जनजाति में क्यों आसानी से नहीं होती युवकों की शादी?
सूरी जनजाति में क्यों आसानी से नहीं होती युवकों की शादी?


Africa Suri Tribe Traditions: आज भी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई पुरानी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. दक्षिण अफ्रीका और उसके आस-पास के इलाकों में कई जनजातियां रहती हैं, जिनकी सदियों पुरानी अपनी-अपनी परंपराएं हैं. इनमें से कुछ परंपराएं इतनी अजीब और खतरनाक हैं कि उनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है.

अफ्रीका के इथियोपिया में, सूरी जनजाति अपनी अनोखी परंपराओं और जीवनशैली के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस जनजाति के लोग अपनी ताकत, हिम्मत और बहादुरी दिखाने के लिए कई अजीब और मुश्किल रस्में निभाते हैं; इनमें दुल्हन पाने के लिए लड़ाई लड़ना और ताकत बढ़ाने के लिए खून पीना शामिल है.

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दुल्हन पाने के लिए जंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी करने के इच्छुक सूरी जनजाति के युवा पुरुषों के लिए शारीरिक ताकत और लड़ने की काबिलियत सबसे जरूरी होती है. दुल्हन पाने के लिए, युवा पुरुषों को एक अनोखी रस्म से गुजरना पड़ता है: वे दूसरे पुरुषों के साथ एक खास तरह की लड़ाई लड़ते हैं जिसे अक्सर दुल्हन पाने की लड़ाई कहा जाता है जीतने वालों को अपनी पसंद की दुल्हन चुनने का मौका मिलता है. यह लड़ाई सिर्फ ताकत और हिम्मत की परीक्षा नहीं है; यह समुदाय में पुरुष के सम्मान और इज़्जत का भी प्रतीक है.

ताकत बढ़ाने के लिए खून पीना

सूरी जनजाति की एक और हैरान करने वाली परंपरा ताकत बढ़ाने के लिए खून पीना है. यह तरीका लड़ाइयों और झगड़ों के दौरान जोश और हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है. युवा पुरुष अपनी शारीरिक ताकत साबित करने और सामूहिक शक्ति का अनुभव करने के लिए जानवरों का खून पीते हैं. यह परंपरा जनजाति की एकता और भाईचारे की भावना को दिखाती है, क्योंकि समुदाय के लोग अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं.

क्या है सूरी जनजाति की जीवनशैली?

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शिकार, खेती और पशुपालन सूरी जनजाति की जीवनशैली का मुख्य हिस्सा हैं. उनके खाने में मुख्य रूप से मांस, दूध और मक्का शामिल होता है. महिलाएं पारंपरिक रूप से घेरा (स्कर्ट) पहनती हैं और तरह-तरह के गहने पहनकर सजती-संवरती हैं, जबकि पुरुष अपनी ताकत दिखाने के लिए खास मार्शल आर्ट्स और शारीरिक ट्रेनिंग करते हैं.

Tags: africahome-hero-pos-10Suri Tribe
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