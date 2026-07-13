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‘आब-ए-रवाँ कदीम’ था झरने का, देवकुंड झरने ने लील ली दो मासूम जिंदगियां; शव की बरामदगी के लिए तलाशी अभियान जारी

रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध देवकुंड झरने में एक चौंकाने वाली घटना घटी है. मानगांव स्थित देवकुंड जलप्रपात में दो पर्यटक डूब गए. पुणे से 21 लोगों का एक समूह घूमने आया था.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 13, 2026 11:12:41 AM IST

देवकुंड झरने में दो युवक पानी में बहे
देवकुंड झरने में दो युवक पानी में बहे


Pune News: रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध देवकुंड झरने में एक चौंकाने वाली घटना घटी है. मानगांव स्थित देवकुंड जलप्रपात में दो पर्यटक डूब गए. पुणे से 21 लोगों का एक समूह घूमने आया था. जलप्रपात के दौरान मौज-मस्ती करते हुए दो लोग डूब गए और लापता हो गए. 

   ”ऐ रूह-ए-ठाकुर! तुझ से हैं दोनों मुतकल्लिम
   सब्ज़े की ख़मोशी है कि झरनों का है आहंग”

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर रवाना हो गई है. बचाव दल को बुलाया गया है. इस बीच, इस घटना को लेकर काफी हलचल मची हुई है. आखिर यह घटना कैसे हुई? इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. रायगढ़ जिले में एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है. मानसून पर्यटन के लिए रायगढ़ के माणगांव स्थित देवकुंड झरने पर घूमने आए दो युवकों के डूबने की घटना घटी है दोनों युवक पुणे जिले के चाकण क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. चाकण से कुल 21 लोगों का समूह देवकुंड घूमने आया था। सभी लोग खुशी-खुशी पर्यटन का आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस दुर्घटना ने उनकी खुशी को मातम में बदल दिया.

दो युवकों के डूबने की जानकारी

12 जुलाई को मौजे पाटणूस स्थित देवकुंड झरने पर तैरने और घूमने आए चाकण के 21 सदस्यीय समूह में शामिल गोपाल रामराव राठोड़ (उम्र 24 वर्ष) और विष्णु ढोक (उम्र 23 वर्ष) झरने के कुंड में डूब गए हैं. दोनों युवकों की तलाश के लिए बचाव दल द्वारा अभियान जारी है.

युद्धस्तर पर खोज अभियान

पुणे से आए पर्यटक देवकुंड झरने के परिसर में घूमने और जलक्रीड़ा का आनंद लेने पहुंचे थे. इसी दौरान रविवार दोपहर यह दुर्घटना हुई. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की आपातकालीन बचाव टीमों तथा स्थानीय ग्रामस्थों की सहायता से युद्धस्तर पर खोज अभियान शुरू किया गया. हालांकि देर शाम अंधेरा होने के कारण खोज अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.

बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव का सही अनुमान न लग पाने के कारण दोनों युवक गहरे पानी में बह गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ माणगांव के प्रांताधिकारी संदीप सानप, तहसीलदार विपिन लोकारे तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य के लिए कोलाड की रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया है.

पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पर्यटक झरने तक कैसे पहुंचे? 

पुणे से कुल 21 पर्यटक रायगढ़ जिले में घूमने आए थे. इस बार वे सभी मानगांव स्थित देवकुंड जलप्रपात गए थे. इसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें दो पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई. वहीं मिली जानकारी के अनुसार, मानगांव के देवकुंड जलप्रपात और वर्षा पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध के बावजूद पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. पुलिस सुरक्षा तैनात होने के बावजूद पर्यटक जलप्रपात तक कैसे पहुंचे? यह सवाल अब उठ रहा है.

Tags: DEVKUNDpune newsRAIGARH TRAGEDY
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