Caves of India: भारत की 7 गुफाओं का सफर! जहां हर पत्थर सुनाता है एक कहानी

7 caves of India: भारत सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. इसका इतिहास समृद्ध और रोचक है. यहां घूमने के लिए कई ऐतिहासिक जगह है. जिनकी खूबसूरती हर किसी को लुभाती है. जब घूमने की बात आती है, तो कुछ लोग पहाड़ को पसंद करते है, तो कुछ समुद्र तट को. हालांकि भारत सिर्फ़ पहाड़ और समुद्र तट तक ही सीमित नही है. यहां सदियों पुराने खंडहर, इमारतें, किले और गुफाएं भी हैं. आज हम आपको भारत की कुछ सबसे ऐतिहासिक गुफा के बारे में बताएंगे. जो न केवल खूबसूरत है. बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मनमोहक है. इन गुफा में जो प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं की झलक दिखाती है.

आइए इन गुफाओं के बारे में विस्तार से जाने

अजंता और एलोरा गुफा (महाराष्ट्र)

ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दसवीं शताब्दी ईस्वी तक की बौद्ध, हिंदू और जैन कला को प्रदर्शित करते है. अजंता की गुफाएं अपनी बौद्ध चित्रकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. जबकि एलोरा की गुफाएं विभिन्न धार्मिक शैलियों को दर्शाती है.

बादामी गुफा (कर्नाटक)

चालुक्य वंश द्वारा निर्मित छठी और सातवीं शताब्दी की ये गुफा अपनी जटिल स्थापत्य कला और शैल कला के लिए जानी जाती है. इन गुफा में हिंदू और जैन दोनों मंदिर हैं. जो प्राचीन धार्मिक प्रथाओं की जानकारी देते है.

एलिफेंटा गुफा (महाराष्ट्र)

मुंबई के पास एक द्वीप पर स्थित एलिफेंटा गुफा भगवान शिव को समर्पित हैं और इनमें प्रभावशाली मूर्तियां है. जिनमें शिव की प्रतिष्ठित त्रिमूर्ति भी शामिल है. ये गुफा प्राचीन कला और धर्म का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है.

उंडावल्ली गुफा (आंध्र प्रदेश)

विजयवाड़ा के पास स्थित ये गुफा अपने शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला के लिए जानी जाती है. ये एक शांतिपूर्ण और आरामदायक अनुभव प्रदान करती है.

उदयगिरि और खंडगिरि गुफा (ओडिशा)

भुवनेश्वर के पास स्थित ये गुफा दो पहाड़ियों में फैली 33 गुफा का एक समूह है. जिनमें जटिल नक्काशी और प्राकृतिक और कृत्रिम विशेषताओं का मिश्रण है. ये इस क्षेत्र के प्रारंभिक आध्यात्मिक जीवन और इतिहास की एक झलक प्रदान करती है.

बाघ गुफा (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ये गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी है. इनकी दीवार सुंदर चित्र से सजी है. जो वास्तव में मनमोहक है. इन गुफा को चट्टान को तराश कर बनाया गया था.

अमरनाथ गुफा (जम्मू और कश्मीर)

इस गुफा का अत्यधिक धार्मिक महत्व है. हर साल अमरनाथ यात्रा पर हज़ारों तीर्थयात्री इस गुफा में आते है. जहां वे बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते है. इस गुफा को प्रकृति के अद्भुत आश्चर्यों में से एक माना जाता है.