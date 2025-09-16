कहीं करते हैं टुकड़े तो कहीं बनाते हैं सूप, दुनिया के ये 10 अजीबोगरीब रीति-रिवाज
Weirdest Rituals Around The World: भारत की विविधता के कारण हर धर्म और प्रांतों में अलग-अलग मान्यताओं और परंपरा का होना आम बात है। परंतु कुछ रस्मों में ऐसी भिन्नता है जिनके बारे में जानकर आप चकित हो जाएंगे

By: Mohammad Nematullah | Published: September 16, 2025 10:43:50 AM IST

Weirdest Rituals Around The World: दुनिया अजीबोगरीब रीति-रिवाजों और परंपराओं से भरी पड़ी है. इस आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं. उनके रहन-सहन और परंपराएं इतनी खतरनाक हैं कि उनके बारे में सुनकर ही रूह कांप उठेगी. आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही रीति-रिवाजों के बारे में, जो आपको हैरानी में डाल सकते हैं.

दुनिया के अजीबोगरीब रीति-रिवाज

1) Indonesia: इंडोनेशिया की दानी जनजाति में उंगलियां काटने की प्रथा प्रचलित है. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर महिलाओं को अपनी उंगली का एक छोटा सा हिस्सा काटना पड़ता है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से यहां इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी यहां के कुछ बुजुर्ग लोग आज भी इन परंपराओं का पालन करते हैं.

2) Maharashtra: महाराष्ट्र में बारिश न होने या कम होने पर एक अजीबोगरीब उपाय अपनाया जाता है. यहां इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मेंढकों की शादी कराकर उन्हें तालाब में छोड़ दिया जाता है ताकि बारिश हो.

3) China: चीन में पति को अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलना पड़ता है. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से प्रसव आसान हो जाता है.

4) SOUTHERN KENYA-NORTHERN TANZANIA: दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में मसाकी नामक एक जंगली जनजाति के लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर गाय का खून पीते हैं. यह बच्चे के जन्म और विवाह के दौरान देखा जाता है. यहां पहले ये लोग गाय को तीर से घायल करते हैं और फिर उसका खून चूसकर पीते है. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस दौरान गाय की मृत्यु न हो.

5) Malaysia and Indonesia: मलेशिया और इंडोनेशिया की टीडोंग जनजाति में विवाह से जुड़ी एक अजीबोगरीब प्रथा है. नव दंपत्ति को तीन दिनों तक शौचालय का उपयोग करने की मनाही होती है. यानी इस दौरान वे न तो पेशाब करते हैं, न शौच जाते हैं और न ही स्नान करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहता है.

6) Japan: जापान में लिंग उत्सव बहुत लोकप्रिय है। इस उत्सव को कनमारा मत्सुरी के नाम से भी जाना जाता है। भक्त जापान के कावासाकी की सड़कों पर लिंग के आकार की मूर्ति लेकर परेड निकालते हैं। यह उत्सव हर साल अप्रैल के पहले रविवार को मनाया जाता है।

7) Tibet: तिब्बत में किसी की मृत्यु के बाद, उसके शव को एक विशेष पर्वत पर घसीटकर ले जाया जाता है और उसके टुकड़े-टुकड़े करके पंचतत्त्व में विलीन होने के लिए छोड़ दिया जाता है. बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का मानना ​​है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर किसी काम का नहीं रहता. इसलिए उसे जानवरों को खिला देना और दया का धर्म अपनाना बेहतर है.

8) Madagascar: मेडागास्कर की मालागासी जनजाति में ‘फामादिहाना’ नामक एक प्रथा प्रचलित है. यह वहां हर सात साल में मनाई जाती है. वे अपने पूर्वजों के शव को बाहर निकालते हैं और उसे फिर से नए कपड़ों में लपेटते हैं. फिर संगीत के बीच कब्र के चारों ओर नृत्य करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वज उन्हें सुखी और समृद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं.

