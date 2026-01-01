Live

Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट

🕒 Updated: January 1, 2026 11:56:08 AM IST

Happy New Year 2026 live 2
Happy New Year 2026 live 2

Happy New year 2026 Live: हर साल, 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन इसका जोश कभी भी रूटीन जैसा नहीं लगता. साओ पाउलो में रोड रेस के लिए रंग-बिरंगी टोपियों और कॉस्ट्यूम पहने, बाली के खुले मैदानों में नाचते हुए, क्रोएशिया की बर्फीली झीलों में डुबकी लगाते हुए और बेशक शानदार आतिशबाजी करते हुए, दुनिया भर के लोग बुधवार को 2025 के खत्म होने और नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आए. वहीं ऐसे मौके पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने नए साल की शुभकांमनाएँ भी दीं.

जैसे ही 2025 खत्म होने वाला था, दुनिया भर के लोगों ने खुशी, उम्मीद और पूरे जोश के साथ 2026 का स्वागत किया. अपनों से मिलने और तोहफ़े देने से लेकर फेस्टिव खाना बनाने, पार्टियों में जाने, आधी रात तक काउंटडाउन करने तक.कई लोगों के लिए, नया साल एक नई शुरुआत का भी संकेत देता है, जिसमें आने वाले साल में ज़्यादा मज़बूत, खुश और संतुष्ट होने के संकल्प लिए जाते हैं. 2025 के खत्म होने पर हमारे साथ इन सेलिब्रेशन में शामिल हों.

वहीं आज हम आपको https://www.inkhabar.com/ के माध्यम से New Year के जश्न की दुनिया में ले जाने वाले हैं. इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कहां किस तरह जश्न का माहौल हैं, किस रुट पर कितना ट्रैफिक है. और किस सेलेब्रेटीज ने किस तरह नया साल मनाया. इतना ही नहीं आज हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में नए साल के पहले दिन क्या-क्या बदलाव हुए. इन सब बातों को जानने के लिए आपको https://www.inkhabar.com/ की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 

Happy New year 2026 Live: जैसे ही 2025 खत्म होने वाला था, दुनिया भर के लोगों ने खुशी, उम्मीद और पूरे जोश के साथ 2026 का स्वागत किया. अपनों से मिलने और तोहफ़े देने से लेकर फेस्टिव खाना बनाने, पार्टियों में जाने, आधी रात तक काउंटडाउन करने तक.

Live Updates

  • 11:55 (IST) 01 Jan 2026

    Happy New year 2026 Live: नए साल के दिन खाटू श्याम मंदिर में भारी भीड़

    Happy New year 2026 Live: नए साल 2026 के मौके पर राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

  • 11:16 (IST) 01 Jan 2026

    Happy New year 2026 Live: BSF ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा

    Happy New year 2026 Live: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है. उन्नीस साल के सरफराजुल इस्लाम को जम्मू और कश्मीर के घंसो इलाके से गिरफ्तार किया गया. वह 30 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर आया था और उसे भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किमी दूर एक इलाके से पकड़ा गया.

  • 10:21 (IST) 01 Jan 2026

    Happy New year 2026 Live: चीन, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस में भी जश्न जारी है

    Happy New year 2026 Live: चीन, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस में भी नए साल 2026 का जश्न शुरू हो गया है. ये इस लिस्ट में शामिल होने वाले लेटेस्ट देश हैं.

  • 09:45 (IST) 01 Jan 2026

    Happy New year 2026 Live: बंगला साहिब गुरुद्वारे में भीड़ उमड़ी

    Happy New year 2026 Live: जैसे-जैसे शाम हुई, नए साल का स्वागत करने के लिए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भीड़ जुटने लगी. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद में, गुरुद्वारे ने रोशनी, लंगर (सामुदायिक भोजन) और सुरक्षा के लिए खास इंतज़ाम किए थे.

  • 09:21 (IST) 01 Jan 2026

    Happy New year 2026 Live: नए साल के पहले दिन मुंबई में हल्की बारिश

    Happy New year 2026 Live: मुंबई में हल्की बारिश से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है.

Load More

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट
Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट
Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट
Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट