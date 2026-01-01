Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट

Happy New Year 2026 live 2

Happy New year 2026 Live: हर साल, 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन इसका जोश कभी भी रूटीन जैसा नहीं लगता. साओ पाउलो में रोड रेस के लिए रंग-बिरंगी टोपियों और कॉस्ट्यूम पहने, बाली के खुले मैदानों में नाचते हुए, क्रोएशिया की बर्फीली झीलों में डुबकी लगाते हुए और – बेशक – शानदार आतिशबाजी करते हुए, दुनिया भर के लोग बुधवार को 2025 के खत्म होने और नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आए. वहीं ऐसे मौके पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने नए साल की शुभकांमनाएँ भी दीं.

जैसे ही 2025 खत्म होने वाला था, दुनिया भर के लोगों ने खुशी, उम्मीद और पूरे जोश के साथ 2026 का स्वागत किया. अपनों से मिलने और तोहफ़े देने से लेकर फेस्टिव खाना बनाने, पार्टियों में जाने, आधी रात तक काउंटडाउन करने तक.कई लोगों के लिए, नया साल एक नई शुरुआत का भी संकेत देता है, जिसमें आने वाले साल में ज़्यादा मज़बूत, खुश और संतुष्ट होने के संकल्प लिए जाते हैं. 2025 के खत्म होने पर हमारे साथ इन सेलिब्रेशन में शामिल हों.

