Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट

Happy New year 2026 Live: हर साल, 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन इसका जोश कभी भी रूटीन जैसा नहीं लगता. साओ पाउलो में रोड रेस के लिए रंग-बिरंगी टोपियों और कॉस्ट्यूम पहने, बाली के खुले मैदानों में नाचते हुए, क्रोएशिया की बर्फीली झीलों में डुबकी लगाते हुए और – बेशक – शानदार आतिशबाजी करते हुए, दुनिया भर के लोग बुधवार को 2025 के खत्म होने और नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आए. वहीं ऐसे मौके पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने नए साल की शुभकांमनाएँ भी दीं.
जैसे ही 2025 खत्म होने वाला था, दुनिया भर के लोगों ने खुशी, उम्मीद और पूरे जोश के साथ 2026 का स्वागत किया. अपनों से मिलने और तोहफ़े देने से लेकर फेस्टिव खाना बनाने, पार्टियों में जाने, आधी रात तक काउंटडाउन करने तक.कई लोगों के लिए, नया साल एक नई शुरुआत का भी संकेत देता है, जिसमें आने वाले साल में ज़्यादा मज़बूत, खुश और संतुष्ट होने के संकल्प लिए जाते हैं. 2025 के खत्म होने पर हमारे साथ इन सेलिब्रेशन में शामिल हों.
Happy New year 2026 Live: नए साल 2026 के मौके पर राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
Happy New year 2026 Live: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है. उन्नीस साल के सरफराजुल इस्लाम को जम्मू और कश्मीर के घंसो इलाके से गिरफ्तार किया गया. वह 30 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर आया था और उसे भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किमी दूर एक इलाके से पकड़ा गया.
Happy New year 2026 Live: चीन, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस में भी नए साल 2026 का जश्न शुरू हो गया है. ये इस लिस्ट में शामिल होने वाले लेटेस्ट देश हैं.
Happy New year 2026 Live: जैसे-जैसे शाम हुई, नए साल का स्वागत करने के लिए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भीड़ जुटने लगी. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद में, गुरुद्वारे ने रोशनी, लंगर (सामुदायिक भोजन) और सुरक्षा के लिए खास इंतज़ाम किए थे.
Happy New year 2026 Live: मुंबई में हल्की बारिश से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है.
#WATCH | Light showers of rain bring down pollution levels in Mumbai. Visuals from Lower Parel. pic.twitter.com/RWIeJzFYev— ANI (@ANI) January 1, 2026