Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!

Nawada Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: नवादा विधानसभा सीट पर कौशल यादव और गोविंदपुर सीट से पूर्णिमा यादव के बीच का कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. मुकाबला नवादा की राजनीति में एक हाई-प्रोफाइल और पारंपरिक लड़ाई का है. तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव में नवादा और गोविंदपुर सीटों पर कौशल-पूर्णिमा दंपति पर भरोसा जताया हैनवादा सीट पर राजबल्लभ , विभा देवी और कौशल-पूर्णिमा परिवार के बीच लंबे समय से राजनीतिक की हिस्सा रही हैं.

पूर्णिमा यादव: कौशल यादव और गोविंदपुर से उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है.

कौशल यादव: इस सीट से विधायक रह चुके हैं. उन्होंने साल 2019 के उपचुनाव में जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी.