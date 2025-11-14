Live

Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!

🕒 Updated: November 14, 2025 06:32:42 AM IST

Nawada Bihar Election Result 2025 LIVE Updates:   नवादा विधानसभा सीट पर कौशल यादव और गोविंदपुर सीट से पूर्णिमा यादव  के बीच का कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. मुकाबला नवादा की राजनीति में एक हाई-प्रोफाइल और पारंपरिक लड़ाई का है.  तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव में नवादा और गोविंदपुर सीटों पर कौशल-पूर्णिमा दंपति पर भरोसा जताया हैनवादा सीट पर राजबल्लभ , विभा देवी और कौशल-पूर्णिमा परिवार के बीच लंबे समय से राजनीतिक की हिस्सा रही हैं. 

Nawada Bihar Election Result 2025 LIVE Updates
Nawada Bihar Election Result 2025 LIVE Updates

पूर्णिमा यादव: कौशल यादव और गोविंदपुर से उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है.

कौशल यादव: इस सीट से विधायक रह चुके हैं. उन्होंने साल 2019 के उपचुनाव में जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी.

Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!

Live Updates

  • 17:57 (IST) 13 Nov 2025

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!
Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!
Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!
Nawada Chunav Result 2025 LIVE:नवादा विधानसभा चुनाव 2025: VIP सीटों पर कांटे की टक्कर!