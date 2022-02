नई दिल्ली, Russia Ukraine Shelling रूस और यूक्रेन के बीच हालत तनावपूर्ण होते जा रहे है. दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं. इस बीच दोनों ही देशो ने इस दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है. रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने अलगाववादियों के कब्‍जे वाले डोनेट्स्‍क पर हमला किया है. वहीँ अमेरिकी दूतावास की ओर से दावा किया गया है कि डोनाबास में यूक्रेन के नियंत्रण वाले में क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक स्‍कूल को अपना निशाना बनाया है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जिस तरह के हालत यूक्रेन में दिखाई दे रहे है, उससे लगता है कि कभी भी दोनों देशो के बीच लड़ाई हो सकती हैं.

Russia's shelling of Stanytsia Luhanska in Ukrainian govt-controlled territory in Donbas hit a kindergarten, injured 2 teachers, & knocked out power in the village…This attack, as with so many others, is a heinous Russian violation of Minsk Agreements..: US Embassy, Kyiv pic.twitter.com/CEgkcWCxq8

