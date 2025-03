गुवाहटी। असम के एक विधायक जी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जी शिलान्यास के दौरान मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने लाल की जगह पर गुलाबी फीता लगा दिया था, जिसे देखकर विधायक जी भड़क गए और उन्होंने मेजबान को ही एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिये.

MLA beats up an Innocent man (MlA Shamsul Huda thrashed a Man with Banana plant during foundation stone layering ceremony) Bilasipura, Assam

