Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने 12 लाख तक टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद लोग सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों के निशाने पर रहने वाली सीतारमण अचानक से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं। सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लिए बजट 2025 में कई बड़े ऐलान किये गए हैं।

#WATCH | On Union Budget 2025, Prime Minister Narendra Modi says "In this budget, income up to Rs 12 lakh per annum has been made tax-free. For all income groups, taxes have been reduced. It will hugely benefit our middle class. It will be an opportunity for the people who have…

