नई दिल्ली: अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस खास से पहले वे 45 घंटे तक भूखे रहे. उन्होंने पीएम मोदी से कहा, “मैंने यह उपवास इस बातचीत की तैयारी और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए रखा है। मैंने सुना है कि आप भी लंबे समय तक उपवास करते हैं। कृपया साझा करें कि आपके लिए उपवास का क्या महत्व है?”

इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीडमैन की इस भावना की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर अत्यधिक खुशी और सम्मान का अनुभव हो रहा है कि उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने कहा कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं सिर्फ अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि भारतीय शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और मानवता के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, “हमारी परंपराओं में उपवास का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अनुशासन विकसित करना है। यह जीवन को संतुलित करने और इंद्रियों को जागरूक बनाने का एक सशक्त माध्यम है।”

PM @narendramodi recalls a memorable moment with @POTUS @realDonaldTrump at the Howdy Modi event. pic.twitter.com/CD6KWkJzQD

— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2025