नई दिल्ली. देशभर में कोरोना का कहर अब गुजरने को है, ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर वैक्सीन ही साबित हुई है. भारत में भी व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन ( WHO on India’s Vaccination ) अभियान चलाया गया है, इस अभियान के तहत देशभर में करीब 99 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. इसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने भी भारत के वैक्सीनेशन अभियान की तारीफ की है.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख माण्डवीय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ हुई बातचीत के बारे में अपने ट्विटर पर शेयर की. डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्येयियस ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन के वैश्विक स्तर पर आपातकालीन इस्तेमाल के मुद्दे पर भी चर्चा की, इसके साथ ही इस टेलीफोन बातचीत में कोवैक्स सुविधा के लिए सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की आपूर्ति को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा की गई.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया- WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस के साथ स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई. इस दौरान WHO के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. कोविड-19 टीकाकरण में भारत सरकार के बृहद् प्रयासों की WHO के महानिदेशक ने प्रशंसा की है.

Had a detailed interaction with DG WHO @DrTedros, accompanied by other senior officials of @WHO, on various issues related to health, including pandemic management and WHO reforms.

DG WHO lauded the mammoth efforts undertaken by the Indian government for #COVID19 vaccination.

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 19, 2021