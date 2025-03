International Women’s Day: पीएम मोदी ने आज महिला दिवस के मौके पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट देश की कुछ चुनिंदा महिलाओं को सौंप दिया। इस अकाउंट से दो ऐसी ही महिलाओं की कहानी शेयर की गई है। इनमें से एक नारी का नाम एलीन मिश्रा है तो वहीं दूसरी का नाम शिल्पी सोनी है। एलीना एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। वहीं शिल्पी सोनी एक अतंरिक्ष वैज्ञानिक हैं। दोनों ने महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी द्वारा उनके योगदान को याद करने के लिए धन्यवाद कहा हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश साफ है कि भारत विज्ञान के लिए सबसे जीवंत स्थान है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसे आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं।

एलिना ने पीएम के एक्‍स पोस्‍ट पर लिखा, ‘मैं एलीना मिश्रा हूं। मैं भुवनेश्वर, ओडिशा की रहने वाली हूं। मैं एक ऐसे परिवार से हूं, जिसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि मजबूत है और इसलिए, उन्होंने विज्ञान सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया। विज्ञान के प्रति मेरी रुचि और जिज्ञासा मेरे पिता के कारण विकसित हुई, जो मेरे प्रेरणास्रोत हैं। जिन्हें मैंने अपने शोध के लिए अथक परिश्रम करते देखा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने का मेरा सपना तब पूरा हुआ जब मेरा चयन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई में हुआ।

Space technology, nuclear technology and women empowerment…

We are Elina Mishra, a nuclear scientist and Shilpi Soni, a space scientist and we are thrilled to be helming the PM’s social media properties on #WomensDay.

Our message- India is the most vibrant place for science… pic.twitter.com/G2Qi0j0LKS

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025