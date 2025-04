आतंकियों ने 28 हिंदुओं को मारा तो खुश हो गए पहलगाम के मुस्लिम! Video में देखें कट्टरपंथियों की बेशर्म हंसी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने बड़ा हमला किया। यहां बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी है। इस कायराना आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। देशवासी सरकार से बदला लेने की मांग कर रहे हैं।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहलगाम के कुछ लोग इस हमले को लेकर मीडिया से बात कर रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा हुआ एक शख्स मुस्कराता हुआ नजर आता है।

Muslim men in the background are smiling, clearly happy after eliminating Kafir Hindus.

Hindu-Muslim Bhaichara is the biggest joke ever!! #Pahalgam pic.twitter.com/aR5ZuxbuwK

