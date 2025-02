नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए उन्होंने कई बार लपेटे में लिया। पीएम ने चीन मुद्दे को लेकर कूद कर रहे राहुल को एक किताब पढ़ने की सलाह दे दी। आइये जानते हैं कि ऐसा क्या है उस किताब में-

पीएम मोदी ने राहुल का बिना नाम लिए उन्हें जेएफके की फॉरगेटन क्राइसेस किताब पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि जब तक फॉरेन पॉलिसी पर न बोलें, मेच्योर नहीं लगेंगे। ऐसे लोग फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर फॉरगेटन क्राइसेस किताब पढ़े। यह किताब अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ ब्रूस रिडेल ने लिखी है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जॉन एफ केनेडी के कार्यकाल का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने इस किताब के द्वारा यह बताया कि नेहरू ने देश की सुरक्षा के साथ क्या खेल खेला है। उनके लिए विदेश नीति का मतलब क्या था?

#WATCH | PM Narendra Modi says, “While discussing the President’s Address, foreign policy was also discussed here. A few people think that they don’t appear mature if they don’t speak on foreign policy. They think that they should definitely speak on foreign policy, even if it… pic.twitter.com/LDXPl0c3q4

— ANI (@ANI) February 4, 2025