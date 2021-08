नई दिल्ली. अब व्हाटसऐप के ज़रिए भी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग की जा सकती है। इसके लिए व्हाट्सऐप इंक के चीफ एक्जक्यूटिव ऑफिसर विल कैथकार्ट ने ट्वीटर पर लिखा कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री और @mygovindia के साथ मिलकर ये वैक्सीन से जुड़ा ये काम करेंगे। अब लोग व्हाट्सऐप के जरिए भी अपना वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं। तरीका भी एकदम आसान है।

Now book vaccination slot by simply sending ‘Book Slot’ to @MyGovIndia Corona

Helpdesk on @WhatsApp, verify OTP & follow the steps https://t.co/ROZbIsA1ou

Grateful to WhatsApp & @haptik for their continued support to build this chatbot @PMOIndia @mansukhmandviya @AshwiniVaishnaw

— abhishek singh (@abhish18) August 23, 2021