नई दिल्ली/ बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं. हर किसी की नजर बंगाल चुनावी हलचल पर टिकी हुई है. पश्चिम बंगाल राजनीति में चौंकाने वाले घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है. इस वीडियो में प्रशांत किशोर कह रहे है कि ‘एंटी इंकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ है. मोदी पॉपुलर हैं, लेकिन ममता और मोदी दोनो ही पॉपुलर हैं.’ इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद प्रशांत किशोर ने सफाई भी दी. उन्होंने उसमे कहा कि ‘आग्रह’ किया है कि भाजपा पूरा ऑडियो जारी करे.

इस वायरल हो रही वीडियो में कथित रूप से प्रशांत किशोर कहते सुने जा रहे है कि पश्चिम बंगाल में मोदी का एक कल्ट है, जो पूरे देश में बन गया. कई लोगों को मोदी में भगवान दिखता है. खासतौर पर हिंदी भाषी मोदी के सपोर्ट बेस का कोर है. एंटी इंकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ है. मोदी पॉपुलर हैं.’

प्रशांत किशोर के इस ऑडियो को बीजेपी के सोशल मीडिया इनचार्ज अमित मालवीय ने शेयर किया है. इस ऑडियो क्लिप में प्रशांत किशोर कहते सुने जा सकते है कि ‘ममता और मोदी मोदी दोनों ही पॉपुलर हैं. बंगाल ने बीजेपी का स्वाद चखा नहीं है. लोगों को लग रहा है बीजेपी ऐसा कर देगी जो हमको अभी नहीं मिला है. एक लड्डू है जिसे टेस्ट करना चाह रहे हैं. बड़ी भीड़ इसलिए है, क्योंकि मोबिलाइज़ेशन है. और मोदी की पॉपुलेरिटी. एंटी इंकम्बेंसी, पॉपुलैरिटी, और एससी वोट्स’

Modi is hugely popular in Bengal and there is no doubt about it. There is a cult around him across the country.

There is anti-incumbency against TMC, polarisation is a reality, SC votes is a factor plus BJP’s election machinery, says Mamata Banerjee’s strategist in an open chat. pic.twitter.com/Vrl8vl231b

