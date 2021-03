नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नंदीग्राम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण के दौरान अपने गोत्र की भी चर्ची की. सीएम ने कहा कि वह ‘शांडिल्य’ गोत्र से .

ममता ने कहा “मेरे दूसरे चुनाव अभियान के दौरान, मैंने एक मंदिर का दौरा किया, जहां पुजारी ने मेरे ‘गोत्र’ के बारे में पूछताछ की. मैंने उसे ‘मां माटी मानुष’ के बारे में बताया. यह मुझे त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर की मेरी यात्रा की याद दिलाता है, जहां पुजारी ने मुझसे मेरा ‘गोत्र’ पूछा था. मैंने उन्हें ‘मां माटी मानुष’ भी कहा था, वास्तव में मैं शांडिल्य हूं.” बता दें कि शांडिल्य’ आठ सर्वोच्च ब्राह्मण गोत्रों में से एक है. भागवत पुराण के अनुसार, शांडिल्य एक प्रमुख ऋषि थे जो ‘शांडिल्य’ गोत्र के पूर्वज थे. इस चरण में नंदीग्राम सीट पर में भी वोटिंग होनी है. यह सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है. बता दें कि बीजेपी हमेशा से ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाती है.

During my 2nd campaign, I visited a temple where the priest asked me my 'gotra'. I told him – Maa Maati Manush. This reminds me of my visit to Tripura's Tripureshwari temple where priest had asked me my 'gotra' & I had told him too 'Maa Mati Manush', actually I'm Shandilya: WB CM pic.twitter.com/EpxQWOHh0M

— ANI (@ANI) March 30, 2021