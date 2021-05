कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस बात का डर था वही होता नजर आ रहा है. राज्य में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की खबरें आ रही हैं. अरामबाग स्थित बीजेपी दफ्तर में आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं. बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की जबकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी कई तस्वीरें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है. बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़क कोई नई बात नहीं है. डर ये है कि ममता बनर्जी की जीत के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ ना जाएं जिसका परिणान निश्चित तौर पर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा.

ममता बनर्जी को भी चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं से संयमित रहने की अपील करें. इसके लिए पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को प्रयास करने होंगे कि कहीं जीत की खुशी में कार्यकर्ता इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे ममता बनर्जी या टीएमसी की छवि धूमिल हो वहीं बीजेपी की बंगाल यूनिट को भी चाहिए कि वो हार को स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं को संयमित और अनुशासित रखने के लिए तत्काल कदम उठाए.

BREAKING: Violence breaks out in Bengal soon after the #WestBengalElections results were clear. BJP party office in Arambagh is set on fire. Allegation against TMC, TMC denies charge. pic.twitter.com/70LwYTUPuA

