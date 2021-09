नई दिल्ली. शहर में भारी बारिश के बाद कोलकाता के एकबलपुर इलाके में सड़कों पर पानी भर गया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मनाली के बरुआ गांव में मंगलवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई। हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना आईएमडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, “सफीदों, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, हांसी, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होगी। झज्जर, लोहारू, नारनौल (हरियाणा) शामली, मुजफ्फरनगर।”

21/09/2021: 15:15 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of many places of Delhi ( Kanjhawala, Pashchim Vihar, Shahadra, Vivek Vihar, Red fort, Tughlakabad), NCR ( Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram,

आगरा के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश हुई और शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। विभिन्न परियोजनाओं के लिए आगरा को खोदा जाने के कारण आक्रोशित नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन को इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया। घोंघे की गति से यातायात चला गया और वाहन फंस गए। ताजमहल में पर्यटक रेनकोट और छतरियां नहीं ले जाने के कारण भीग गए।

Fairly widespread to widespread Rainfall with Isolated very heavy falls are likely over Gangetic West Bengal & Odisha on 21st; isolated heavy falls on 22nd

September, 2021 and decrease in rainfall activity thereafter. pic.twitter.com/Poku6R3pyS

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 21, 2021