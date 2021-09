Weather Update: There will be heavy rain in these states including Delhi

नई दिल्ली. Weather Update: There will be heavy rain in these states including Delhi दिल्ली-एनसीआर में इस बार जमकर बारिश हुई है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर मंगलवार से दिल्‍ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है. जबकि बारिश का ये दौर 24 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है और इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण राजस्थान, विदर्भ और तेलंगाना के अलग-अलग जगहों पर मध्यम से भारी बारिश तक हो सकती है.

दिल्‍ली में इस सितंबर में अब तक 404.7 मिमी बारिश हो चुकी है

मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी दिल्‍ली में इस सितंबर में अब तक 404.7 मिमी बारिश हो चुकी है और अब तक के सितंबर में बारिश के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 12.7 मिमी बारिश की जरूरत है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड इस हफ्ते ही टूटने की संभावना है, क्‍योंकि मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है, तो बुधवार को भी मध्यम बारिश की संभावना है. अगर बारिश के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने दिल्‍ली में पिछले 19 दिनों में अच्‍छी खासी बारिश हुई है, जोकि मासिक औसत के मुकाबले 264 मिलीमीटर अधिक है. ऐसे में सितंबर महीने में अभी 10 दिन और बचे हैं. लिहाजा संभावना है कि बारिश सितंबर महीने में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.

इस बार बारिश बना रही रिकॉर्ड

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल बेहतर मानसून के कारण दिल्ली में अब तक 1170.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 1964 के बाद से सबसे अधिक और अब तक की तीसरी सर्वाधिक बारिश है. 1975 में 1,155.6 मिमी और 1964 में 1190.9 मिमी बारिश हुई थी. अब तक की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड 1933 में हुई 1,420.3 मिमी वर्षा का है.

25 सितंबर होती है मानसून की वापसी की तारीख

मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल मानसून की वापसी 29 सितंबर तक हो सकती है. हालांकि इसकी अनुमानित वापसी की तारीख 25 सितंबर होती है. जबकि आज यानी सोमवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.

