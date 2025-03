Weather Update: दिल्ली NCR में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, दक्षिण भारत में भी बदला मौसम

नई दिल्ली: उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के कारण ठंडी हवाओं ने लोगों को फिर से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसी के साथ दक्षिण भारत के मौसम में भी बदलाव देखा गया है.

1 मार्च को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली। वहीं रविवार 2 मार्च को भी दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक बारिश के आसार हैं। बता दें एनसीआर में पूरे सप्ताह मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और बल्लभगढ़ में बारिश हो सकती है।

इस के साथ ही हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है. जानकारी के अनुसार, हरियाणा के गनौर, सोनीपत, खरखौदा, रेवाड़ी, पलवल और नूंह में भी बारिश के साथ तेज़ हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चलने और बिजली गिरने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के कारण सड़कों का बुरा हाल है. IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रविवार को भी बर्फबारी के आसार हैं।

दूसरी ओर तमिलनाडु के कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है, जिसमें रामेश्वरम और थूथुकुडी प्रमुख रूप से प्रभावित हैं। आईएमडी ने यह भी बताया कि मार्च के महीने के अंत तक देशभर में गर्मी वापस लौट सकती हैं। वहीं क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटों तक जारी रह सकता है।

#WATCH | Tamil Nadu: Waterlogging witnessed in several parts of Thoothukudi following heavy rainfall pic.twitter.com/m4X3uVtVsL

— ANI (@ANI) March 2, 2025