Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने बड़ा एक्शन लिया है। आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। त्राल में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी आसिफ के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया। इंडियन आर्मी ने जिस समय यह कार्रवाई की , उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

त्राल में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी आसिफ के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि उसके घर पर पुलिस को विस्फोटकों का जखीरा मिला था, उसी में धमाका किया गया। वहीं एक और आतंकी आदिल के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि यह दृश्य देखकर उनके मन को सुकून पहुंचा है।

#WATCH | Tral, J&K | Visuals of a destroyed house that is allegedly linked to a terrorist involved in the Pahalgam terror attack pic.twitter.com/luIH9rQIKR

— ANI (@ANI) April 25, 2025