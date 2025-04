हम आपके साथ खड़े हैं… पहलगाम हमले के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को भेजा संदेश

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। यहां आतंकियों ने 25 से ज्यादा पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, इसके बाद उन्होंने गोली मारी।

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।

Just in: US President Donald Trump condemns Kashmir terror attack. Says, “US stands strong with India against terrorism” pic.twitter.com/dCufUw9wZg

— Sidhant Sibal (@sidhant) April 22, 2025