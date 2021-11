नई दिल्ली. President Joe Biden-राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि वह बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के अमेरिकी राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं, जो अमेरिकी एथलीटों को प्रभावित किए बिना चीन के अधिकारों के हनन पर सख्ती दिखाने का प्रयास होगा।

व्हाइट हाउस में कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बैठक के दौरान बिडेन ने संवाददाताओं से कहा, “यह कुछ ऐसा है जिस पर हम विचार कर रहे हैं।” बीजिंग ओलंपिक अगले फरवरी में होने हैं। बिडेन की टिप्पणी सोमवार देर रात चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ एक वीडियो शिखर सम्मेलन के बाद हुई, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि वे स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं और आकस्मिक संघर्षों को रोकना चाहते हैं।

हालांकि, चीन के मानवाधिकारों के हनन पर बोलने के लिए बिडेन पर घर पर दबाव है, विशेष रूप से झिंजियांग में जहां अमेरिकी सरकार का कहना है कि उइघुर जातीय समूह का दमन नरसंहार के रूप में योग्य है।

