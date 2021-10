Harbhajan Singh and Mohammad Amir

नई दिल्ली. Harbhajan Singh and Mohammad Amir -टी 20 विश्व कप में पाकिस्तान से हारने के बाद रविवार को भारत को विनम्र पाई खाने के बाद, बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह पर कटाक्ष किया।

आमिर ने सोमवार को ट्विटर पर पूछा, “हरभजन पा जी ने टीवीतो नया तोड़ा अपना?” जिसका अर्थ है “क्या हरभजन ने अपना टीवी तोड़ा।” विश्व कप के पिछले संस्करणों में भारत से हारने के बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों द्वारा अपने टेलीविजन सेट तोड़ने के बारे में भारतीयों के ताने पर यह टिप्पणी की गई थी।

hello everyone woh pochna yeah tha @harbhajan_singh paa ji ne TV to ni tora apna koi ni hota hai end of the day its a game of cricket 😊. — Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 25, 2021

ये 6 की लैंडिंग तुम्हारे घर के टीवी पर तो नहीं हुई

इस पर सिंह ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा, “अब तुम द्वि बोलोगे @iamamirofficial। ये 6 की लैंडिंग तुम्हारे घर के टीवी पर तो नहीं हुई थी ?? कोई नहीं होता है दिन का अंत यह क्रिकेट का खेल है जैसा कि आपने ठीक ही कहा है” जिसका अर्थ है “अब आप भी बातें कहेंगे? क्या यह छक्का आपके टीवी पर घर पर आया?” इस ट्वीट के साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में छक्का मारने का एक वीडियो भी संलग्न किया।

Ab Tum bi bologe @iamamirofficial yeh 6 ki landing tumhare ghar k tv par to nahi hui thi ?? Koi nahi hota hai end of the day it’s a game of cricket as u rightly said 🤣 https://t.co/XqSnWhg9t3 pic.twitter.com/4IuWpPOpF1 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

Lords mai no ball kaise ho gya tha ?? Kitna liya kisne diya ? Test cricket hai no ball kaise ho sakta hai ? Shame on u and ur other supporters for disgracing this beautiful game https://t.co/nbv6SWMvQl — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

चीजें बस वहीं से बढ़ती रहीं क्योंकि दोनों क्रिकेटरों ने एक-दूसरे को जवाब देते हुए आमिर को भारतीय स्पिनर को ताना मारते हुए शाहिद अफरीदी की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाने के वीडियो के साथ ट्वीट किया।

https://t.co/tZGLtwBKCa me busy tha @harbhajan_singh apki bowling dekh raha tha test jab LaLA ne apko 4 bowls pe 4 sixes mare thay but cricket hai lag sakte but test cricket me 😅😅😅😅thora ziada ho gia tha — Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 26, 2021

For people like you @iamamirofficial only Paisa paisa paisa paisa .. na izzat na kuch aur sirf paisa..bataoge nahi apne desh walo ko aur supporters ko k kitna mila tha .. get lost I feel yuk talking to people like you for insulting this game and making people fool with ur acts https://t.co/5aPmXtYKqm pic.twitter.com/PhveqewN6h — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

Fixer ko sixer.. out of the park @iamamirofficial chal daffa ho ja pic.twitter.com/UiUp8cAc0g — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

पीछे हटने वाला कोई नहीं, हरभजन सिंह ने 2010 में ‘लॉर्ड्स टेस्ट नो-बॉल’ स्पॉट फिक्सिंग घटना के लिए आमिर को नारा दिया, जिस पर आमिर ने जवाब दिया “बरे ही धीरे हो मेरे अतीत के बारे में बात करने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि तुमको 3 दिन पहले मौन की खानी परी। और आपके अवैध गेंदबाजी एक्शन साथी अब निकल या हमको डब्ल्यूसी जीत कर्ता देख के बारे में कैसे। वॉक ओवर तू मिला जाओ पार्क में वॉक करो यू फील बेटर @harbhajan_singh” जिसका अगर संक्षिप्त में अनुवाद किया जाए तो “मेरे अतीत के बारे में बात करने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि आप रविवार को हार गए थे। और आपके अवैध गेंदबाजी एक्शन साथी के बारे में क्या? अब, बस हमें विश्व कप उठाते हुए देखें। तुम्हें वॉकओवर नहीं मिला, अब जाओ और पार्क में चलो।”

भारत के लिए मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में छक्का मारने के उसी वीडियो के साथ हरभजन ने पलटवार किया। और बस ट्वीट किया, “फिक्सर को सिक्सर, चल दफ्फा हो जा” उपरोक्त वीडियो के साथ।

