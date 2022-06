नई दिल्ली, इस समय देश भर में दो समुदायों में आपसी विवाद जारी है. ऐसे समय में बॉलीवुड के संगीतकार विशाल ददलानी का एक संदेश सामने आया है जिसमें उन्होंने देश भर के मुसलमानों के लिए अपना संदेश दिया है. बता दें, नूपुर शर्मा की पैग़ंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उत्तरप्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. कई जगह हिंसा भी भड़की. इसी बीच सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की. जहां कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को तोड़ा गया है.

I want to say this to Indian Muslims on behalf of a majority of Indian Hindus. You are seen & heard, loved & treasured. Your pain is our pain. Your patriotism is not in question, your identity is not a threat to India or to anyone else's religion. We are one Nation, one family.

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) June 16, 2022