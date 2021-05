नई दिल्ली. पाकिस्तान में पुलिस और नौसेना के बीच झड़प का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना कराची के हॉक बे बीच के पास की है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कोरोना के चलते चेकिंग की वजह से ये बहस बढ़ गई जिसके बात हिंसा हो गई।

दरअसल, नौसेना का अधिकारी अपनी फैमिली के साथ हॉक बे बीच पर जाना चाहते थे, लेकिन सिंध में कोरोना के कारण पाबंदी लगी हुई है, इसलिए उन्हें रोक दिया गया और पुलिस वाले गाड़ी में बैठी महिलाओं का वीडियो बनाने लगे। उस वक़्त तो ज्यादा विवाद नहीं हुआ लेकिन वापस कुछ वर्दीधारी आकर पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया।

A navy major ranked officer physically assaulted policemen when Police tried to stop the Major's family on COVID SOPs at Hawksbay Karachi. Both are forces but one is civilian other isnt.

Is there any rule of law for them? Do we need goons when we have uniformed? By @MHunainAmeen pic.twitter.com/qR2FdaJbTo

