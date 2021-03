नई दिल्ली. बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए कि दिल्ली के एक पब के बाहर विवाद का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो गया. कई लोगों ने दावा किया कि तन्हाजी: द अनसंग वॉरियर ’के स्टार को पब के बाहर कुछ लोगों ने पीटा था. यह आरोप लगाया गया था कि अजय देवगन पर लोगों ने हमला किया क्योंकि उन्होंने किसान बिल में विरोध प्रदर्शन पर भाषण दिया और मामले में सरकार का समर्थन किया.

हालांकि, वीडियो में व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, कई ने दावा किया कि यह अजय देवगन का है. जब ‘सिंघम’ अभिनेता के आधिकारिक प्रवक्ता से संपर्क किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो में मौजूद व्यक्ति देवगन नहीं है. उन्होंने वीडियो को ‘गलत और भ्रामक’ बताया और सभी से इस पर ध्यान न देने को कहा.

वीडियो के वायरल होने पर अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ऐसा लगता है कि मेरे जैसा दिखने वाला कोई शख्स मुश्किल में पड़ गया है. मेरे पास इससे संबंधित कॉल आ रहे हैं. केवल स्पष्ट कर रहा हूं- मैंने कहीं भी यात्रा नहीं की है. मेरे किसी भी विवाद में होने की सभी खबरें निराधार हैं, होली मुबारक.’

Some ‘doppelgänger’ of mine seems to have got into trouble.

I’ve been getting concerned calls. Just clarifying, I’ve not traveled anywhere. All reports regarding me being in any brawl are baseless. Happy Holi

https://twitter.com/ajaydevgn/status/1376544578480693251