Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक सिलेंडर से ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल, एक गैस सिलेंडर का पाइप कट गया है, जिससे लगातार गैस लीकेज हो जाता है। एक महिला उसे संभालते-संभालते डर के मारे भाग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एक महिला और पुरुष सिलेंडर के पास जाकर रेगुलेटर बंद करने का प्रयास करते हैं। तभी अचानक ब्लास्ट हो जाता है।

ब्लास्ट में बड़ा सा आग का गोला कमरे के चारों तरफ फैल जाता है। एक पल के लिए तो कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आग की लौ कम होती है तो महिला और पुरुष जान बचाकर कमरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। महिला अपनी साड़ी की पल्लू से आग की लौ को हटाती हुई नजर आती है।

बताया जा रहा है कि, घर के अधिकतर खिड़की और दरवाजे खुले हुए थे। जिसकी वजह से सारा गैस बाहर निकल गया। जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वरना पति-पत्नी की जान जा सकती थी। वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘Ghar Ka Kalesh’ नामक अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 18.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट भी किए हैं।

