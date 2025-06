Viral Video: हैदराबाद की सड़कों पर एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में आठ युवक एक स्कूटी पर सवार नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, वीडियो में दिखने वाले कुछ लड़के नाबालिग भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को किसी राहगीर ने चलती गाड़ी से रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग हैरानी जताने लगे कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है।

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वह था जब एक लड़का स्कूटी के हैंडल पर बैठा नजर आया। उसने न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि यह स्थिति पूरे ट्रैफिक के लिए बेहद खतरनाक थी। दोपहिया वाहन पर एक साथ इतने लोगों का सवार होना नियमों का सीधा उल्लंघन है। वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस अब उन युवकों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की मदद से जल्द ही उनकी पहचान कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार, स्कूटी पर सवार 8 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

In a shocking incident that raised serious concerns about road safety, eight youths were caught performing dangerous stunts on a single bike near Gaganpahad under the Rajendranagar Traffic Police Station limits in Ranga Reddy district. The reckless act came to light after a video… pic.twitter.com/Xp5O0fcEnD

