Video: रौब झाड़ रहे आजम से भिड़ गए थे C O अनुज चौधरी, दिया ऐसा जवाब भाग खड़े हुए आजम खान!

लखनऊ। यूपी के संभल के सीओ अनुज चौधरी पिछले कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने होली पर कानून व्यवस्था को लेकर जो बयान दिया था, उस पर खूब सियासी बयानबाजी हुई। इस बीच अनुज चौधरी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुज, सपा के दिग्गज नेता आजम खान से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

आजम खान, CO अनुज चौधरी संवाद :

आजम- अखिलेश का एहसान याद है?

CO- एहसान कैसा? अर्जुन अवॉर्ड मिला है। किसी एहसान से अर्जुन अवॉर्ड नहीं मिलता।

आज़म- आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है।

CO- आपकी भी।

आज़म- हम अपने बड़ो का एहसान मानते हैं।

CO- हमने क्या किया?

आज़म- आपके कारनामे मोबाइल में हैं। pic.twitter.com/3Gb47hliGh

