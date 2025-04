अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन दिल से अपने! जेडी वेंस का दिल्ली में दिखा देसी अंदाज़

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंच चुके हैं। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं, “दामाद जी ससुराल आए हैं,” क्योंकि वेंस की पत्नी ऊषा भारतीय मूल की हैं। जब उनका विशेष विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा और वेंस बाहर आए, तो स्वागत पूरी तरह से प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ, जैसा कि किसी विदेशी मेहमान के आगमन पर होता है। लेकिन विमान की सीढ़ियों से उतरते ही वेंस ने जो किया, वह देख कर लगा मानो उन्होंने भारतीय संस्कृति को दिल से अपना लिया हो।

जैसे ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उनके दोनों बेटे सामने से आते दिखे। वेंस रुक गए और बच्चों का इंतजार करने लगे। दोनों बेटे पारंपरिक कुर्ता-पायजामा पहने हुए थे। छोटा बेटा दौड़कर वेंस से लिपट गया — ठीक वैसे ही जैसे आम भारतीय घरों में बच्चे अपने पापा से लिपट जाते हैं।

वहीं उनकी बेटी सीढ़ियों पर थोड़ी धीमी थी। एक महिला सहायक उसका हाथ पकड़कर धीरे-धीरे नीचे ला रही थी। उसने भी भारतीय पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन सीढ़ियां उतरते वक्त वह अपने कपड़े को संभालने में थोड़ी परेशान दिखी।यह देखकर वेंस से रहा नहीं गया। वह तुरंत दो-तीन सीढ़ियां चढ़े और बेटी को गोद में उठा लिया। इस दृश्य को जिसने भी देखा, मुस्कुरा उठा और कह बैठा— “So sweet!”

इसके बाद वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारतीय अधिकारियों और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले, जो उनका स्वागत करने पहुंचे थे। खास बात यह रही कि वेंस ने एक हाथ में बेटी को थामे हुए ही सबका अभिवादन किया। वहीं दूसरे हाथ से अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए सभी से मिलते रहे।

वेंस का यह भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। कुछ ही घंटों में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी पहली तस्वीर एक नेता की नहीं, एक परिवार के जिम्मेदार और प्यारे सदस्य की बनी। जैसे बेटी की नजरों में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं, सिर्फ और सिर्फ ‘पापा’ हैं।

#WATCH | Delhi: Vice President of the United States, JD Vance, Second Lady Usha Vance, along with their children, at Palam airport.

Vice President JD Vance is on his first official visit to India and will meet PM Modi later today. pic.twitter.com/LBDQES2mz1

