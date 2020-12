नई दिल्ली: सभी ट्विटर अकाउंट रखने वालों की चाह होती है कि उनके अकाउंट में जल्द से जल्द ब्लू टिक मिल जाए. मगर साल 2017 से टिव्टर ने किसी भी नए वेरीफिकेशन पर रोक लगा रखी थी. अब तीन बरस के बाद इसी साल नवंबर में ट्विटर ने घोषणा की कि वह फिर से अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रकिया फिर शुरु कर रहा है. ट्विटर ने हाल ही में एक विस्तृत ब्लॉगपोस्ट जारी कर आश्वासन दिया गया कि अगले साल से कोई भी प्रतिष्ठित ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकता है.

इसके साथ कंपनी ने भी बताया कि अकाउंट के निष्क्रिय पाए जाने और नई कंडीशन को पूरा न करने की सूरत में 20 जनवरी से पुराने ब्लू टिक अकाउंट से ब्लू टिक निलंबित हो जाएगा.

Thank you for your feedback on our verification policy.

Here’s more information about how we are thinking about helping people understand who they’re talking with on Twitter.https://t.co/XsLPNZgQZK pic.twitter.com/V3pY4H56Li

— Twitter India (@TwitterIndia) December 18, 2020